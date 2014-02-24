به گزارش خبرگزاری مهر، صبا كه هم اكنون میزبان نمایشگاه عكس هنرمندان كودك و نوجوان در قالب پروژه «هنر در بستر زندگی» است اولین كارگاه این پروژه را با مدیریت شادی قدیریان عكاس ایرانی برای كودكان و نوجوانان برگزار میكند.
شادی قدیریان، كارگاه «هنر در بستر زندگی» را در سومین روز نمایشگاه عكسهای تجربی 50 كودك و نوجوان در قالب همین پروژه برگزار میكند. در این كارگاه كه روز سهشنبه در محل برگزاری نمایشگاه (نگارخانه خیال نو مجموعه صبا) از ساعت 10 صبح تا 13 برگزار میشود.
در این كارگاه تصاویر عکاسان شركت كننده در نمایشگاه نیز در حضور آنها و عموم مخاطبان بازبینی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 150 عكس به نمایش درآمده حاصل انتخاب هیئت داورانی از كارشناسان برجسته آموزشی و هنری از میان پانصد عكس است كه 50 هنرمند كودك و نوجوان در قالب پروژه آموزشی و تحقیقاتی و مشاهدات خود در طیف وسیعی از موضوعها (طبیعت، اشیاء، زندگی اجتماعی، خانواده، شهر و ...) ارائه كردهاند.
شادی قدیریان در این سالها نمایشگاههای متعددی را بجز ایران در آمریكا، آلمان، فرانسه، انگلستان، اتریش، سوئد، هلند، دانمارك، دوبی، روسیه، بنگلادش، كانادا، یونان، ایرلند، استرالیا، لهستان، مكزیك و بولیوی برگزار كرده است.
این كارگاه صبح سهشنبه ششم اسفند از ساعت 10 در سینماتک موسسه صبا واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125، میزبان و پذیرای تمامی كودكان علاقه مند و خانوادههای آنها خواهد بود.
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