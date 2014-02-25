برگزيدگان سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در بخش بانوان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه صبح سه شنبه در نشست خبري اعلام برگزيدگان بخش خواهران گفت: در بخش قرائت" مرضیه فیروززاده از فارس"،"زینب لیراوی از قم"،"پرنیان عصابخش از تهران"،"مریم صاحب دیوانی از خراسان رضوی"و"مریم سمائی از البرز" معرفي شدند.

ولي يار احمدي افزود: در رشته ترتيل " مرضیه توفیق‌نیا" ازآذربایجان شرقی اول ، "مریم فتحی‌زاده" البرز دوم"،"مریم ولی‌زاده" لرستان سوم،"اعظم محمدی" بوشهر چهارم و"معصومه صحرایی" اصفهان پنجم اعلام شد.

وي ادامه داد:در رشته حفظ كل "هاجر مهر علیان از اصفهان نفر اول"،" سماء بابایی از تهران نفر دوم"، "عاطفه رفیع منزلت از اصفهان نفر سوم"،" فاطمه عابدینی از قم نفر چهارم "و "رقیه رضایی از مازندران نفر پنجم" شدند.

رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه كشور تصريح كرد: در بخش حفظ 20 جز قرآن "عطیه تبیانیان" از سمنان نفر اول، "فاطمه سادات غفاری" از قم نفر دوم، "سکینه صفری" از قزوین نفر سوم،" فاطمه محمدی" از فارس نفر چهارم و "راضیه رحیمی" از اصفهان نفر پنجم معرفي شدند.

يار احمدي افزود: در بخش مفاهيم "اعظم نوروزي" از تهران اول،"زهرا عرب" از سمنان دوم،"فاطمه سلطاني پور" از قم سوم،"صبا صادقي" كرمانشاه چهارم و "الهام رحمانيان كوشكي" از قم پنجم "شدند.