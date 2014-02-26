تقدیر تیم فوتبال رسانه ورزش از عکاس ورزشی با حضور علی پروین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سايت رسمي تيم فوتبال رسانه ورزش (resanehvarzesh.com)، ديدار تيم‌هاي فوتبال پيشکسوتان پرسپوليس و رسانه ورزش ساعت 12 روز پنجشنبه 8 اسفندماه در زمين چمن دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار خواهد شد.

تيم فوتبال رسانه ورزش که با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در ديدارها و برنامه هاي خيريه و نمادین خود به ميدان مي رود، در حاشيه اين ديدار از کاميار سعادت عکاس با سابقه باشگاه پرسپوليس که مدتهاست با بيماري سرطان دست و پنجه نرم مي کند، تقدير خواهد کرد.

علي پروين مديرعامل باشگاه پرسپوليس به همراه برخي مسئولان و پيشکسوتان اين باشگاه از جمله مهمانان ويژه اين ديدار خواهند بود.