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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

در دیدار با پیشکسوتان پرسپولیس صورت می‌گیرد؛

تقدیر تیم فوتبال رسانه ورزش از عکاس ورزشی با حضور علی پروین

تقدیر تیم فوتبال رسانه ورزش از عکاس ورزشی با حضور علی پروین

تیم فوتبال خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی در دیداری نمادین به مصاف تیم فوتبال پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس خواهد رفت. قرار است در این دیدار از عکاس باسابقه ورزشی در حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تجلیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سايت رسمي تيم فوتبال رسانه ورزش (resanehvarzesh.com)، ديدار تيم‌هاي فوتبال پيشکسوتان پرسپوليس و رسانه ورزش ساعت 12 روز پنجشنبه 8 اسفندماه در زمين چمن دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار خواهد شد.

تيم فوتبال رسانه ورزش که با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در ديدارها و برنامه هاي خيريه و نمادین خود به ميدان مي رود، در حاشيه اين ديدار از کاميار سعادت عکاس با سابقه باشگاه پرسپوليس که مدتهاست با بيماري سرطان دست و پنجه نرم مي کند، تقدير خواهد کرد.

علي پروين مديرعامل باشگاه پرسپوليس به همراه برخي مسئولان و پيشکسوتان اين باشگاه از جمله مهمانان ويژه اين ديدار خواهند بود.

کد مطلب 2244661

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