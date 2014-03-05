اعلام زمان برگزاری انتخابات سراسری در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، دولت هند امروز چهارشنبه اعلام کرد که انتخابات سراسری در روز هفتم آوریل با هدف انتخاب نمایندگان مجلس عوام موسوم به لوک سابا برگزار می شود و هندی ها برای تعیین 543 نماینده به پای صندوق های رای می روند.



کمیسیون انتخابات هند در پی برگزاری شش مرحله انتخابات لوک سابا در ماههای آوریل و مه سال جاری است، این درحالیست که انتخابات قبلی پارلمان در سال 2009 در پنج مرحله برگزار شد.



بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه پیو 63 درصد از هندی ها خواهان روی کار آمدن حزب ملی گرای هند و غلبه این حزب بر کنگره ملی هند هستند که از زمان استقلال این کشور در سال 1947 تاکنون سیاست های هند را تدوین کرده است.



بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات در هند در انتخابات سال جاری بیش از 810 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که این رقم در مقایسه با پنج سال گذشته 100 میلیون نفر افزایش داشته است و در مقایسه با اولین انتخابات مجلس عوام در 60 سال پیش پنج برابر شده است.



همچنین شمارش آرا در روز 16 مه آغاز شده و انتظار می رود که بیشتر آرا در همان روز اعلام می شود و دوره کنونی مجلس عوام هند (لوک سابا) 31 ماه می (خرداد ماه 93) به پایان برسد.



انتخابات لوک سابا مهمترین رویداد سراسری در هند است، زیرا با تشکیل پارلمان جدید و کسب کرسی ها توسط احزاب، دولت آینده هند انتخاب می شود و دوره دولت ائتلافی مانموهان سینگ نخست وزیر فعلی به پایان می رسد.