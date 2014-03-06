اکیپ های نظارتی دامپزشکی قزوین فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نقیبی روز پنجشنبه در جلسه تشدید نظارت های بهداشتی اداره کل دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآورده های خامی که در محل این اداره تشکیل شد اظهارداشت: با توجه به فرارسیدن تعطیلات نوروزی و افزایش میزان تقاضای مردم برای خرید فرآورده های دامی نظارت بر این امکان در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: فعالیت نظارتی بر مرا کز توزیع و عرضه فرآورده های دامی توسط اکیپ های کنترل و نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین از 14 اسفند ماه کار خود را آغاز کرده اند و به صورت فراگیر اقدامات نظارتی و بازرسی را از این مراکز انجام می دهند.



نقیبی تصریح کرد: این طرح در پی اجرای سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور برای تقویت چرخه نظارت بهداشتی بر واحدهای استحصال،تولید، فرآوری حمل و عرضه فرآورده های خام دامی صورت می گیرد.



این مسئول بیان کرد: در اجرای این طرح اکیپ های ثابت و سیار نظارت بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی در سطح استان، اقدامات و برنامه های پیش بینی شده مربوط به نظارت بر واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی را از 14 اسفند تا 20 فروردین سال 93 از ابتدای روز تا ساعات پایانی شب برعهده دارند.