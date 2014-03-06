به گزارش خبرنگار مهر، حسين ثابت قدم وحيد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه در حال حاضر 300 كانون فرهنگي هنري مساجد در خراسان شمالي مشغول به فعاليت هستند، افزود: علاوه بر اين تعداد 18 كانون نيز هجدهم اسفندماه و همزمان با سالروز تاسيس كانون های فرهنگي هنري مساجد در استان افتتاح خواهد شد.

وي گفت: از تعداد 300 كانون فرهنگي هنري فعال در استان تعداد 21 كانون به صورت تخصصي فعاليت مي كنند.

به گفته اين مسئول ابتداي تاسيس كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در استان دو هزار و 400 نفر در اين كانون ها عضويت داشتند اما اکنون این آمار به بیش از 24 هزار و 550 نفر ارتقا پيدا كرده است.

ثابت قدم وحيد تعداد خانه هاي نور در استان را نيز 22 مركز در مساجد اعلام و اظهار كرد: تعداد 278 مسجد نیز در استان طرح تلاوت نور را اجرا مي كنند كه از اين تعداد در 122 مسجد استان تلاوت قرآن همراه با تفسير انجام مي شود.

وي افتتاح 18 كانون فرهنگي هنري مساجد در استان، رونمايي از پنج كتاب، رونامايي از دو نرم افزار و... را از جمله برنامه هاي گراميداشت هفته كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در استان برشمرد.

ثابت قدم وحيد اعتبار افتتاح كانون هاي فرهنگي هنري در استان را 500 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: از اين ميزان 300 ميليون تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان تخصيص داده شده است.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي در پايان شعار"مسجد مظهر آميختگي دنيا و آخرت است" را شعار امسال كانون هاي فرهنگي هنري مساجد عنوان كرد و افزود: اگر كاركرد مساجد در استان ارتقا يابد به طور حتم وضعيت زندگي، اقتصادي و ... نيز بهبود مي يابد.

مسئول كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان نيز در ادامه با اشاره به اينكه از چهاردهم لغايت بیست و پنجم اسفندماه امسال به مناسبت سالروز تاسيس كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در استان برنامه هاي مختلفي برگزار مي شود، افزود: تقدير از هيئت امناي مساجد در استان، ائمه جماعت و دستگاه هاي فعال در حوزه در مساجد در اين ايام انجام مي شود.

هاشم شیرازیان از برگزاري برنامه هاي فرهنگي و هنري در اين ايام در 300 مسجد استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به برنامه پنجم قانون توسعه، در روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت بايستي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد تشكيل شود.

به گفته اين مسئول 60 درصد كانون هاي مساجد استان روستايي و 40 درصد نيز شهری است.