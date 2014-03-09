مرکل و پوتین تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالیکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برگزاری رفراندوم برای الحاق کریمه به خاک روسیه را خلاف قانون اساسی اوکراین دانست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از این رفراندوم حمایت کرد.



پوتین در گفتگوی تلفنی خود با مرکل گفت: اقدامات مقامات منطقه کریمه اوکراین مطابق با حقوق بین الملل است.



وی همچنین تاکید کرد که اقدامات مقامات کریمه براساس حقوق بین الملل است که هدف آن نیز تامین منافع مشروع جمعیت این منطقه است.

شایان ذکر است مقامات محلی کریمه خواستار برگزاری همه پرسی برای الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه شده اند و قرار است این همه پرسی در روزهای آینده برگزار شود.