شهردار منطقه شش شیراز در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر، گفت: تمامی این المانها که دست ساخته هنرمندان بومی است به مناسبت نوروز به صورت موقت یا دائمی در این بخش از شیراز نصب می شود.

غلامرضا شهریاری بیان کرد: تمامی المانهای شهری یادشده با استفاده از فضایی زیبا به گونه رئال طراحی شده اند بدین شکل که برای عموم دارای مفهوم باشد.

این مقام شهرداری شیراز اعلام کرد: باید در طراحی این عناصر به گونه ای کار صورت گیرد که مردم به آسانی بتوانند منظور هنرمند را درک کنند زیرا طراحی بخشی از این آثار هنری به گونه ای است که منظور آن به راحتی درک نمی شود.

هیچیک از مناطق شهرداری شیراز بیش از منطقه شش برنامه فرهنگی و هنری ندارد

وی با بیان اینکه هیچیک از مناطق شهرداری شیراز بیش از منطقه شش برنامه فرهنگی و هنری ندارد، افزود: بدین منظور نیز تاکنون فرهنگسراهای سه گانه شهرداری در منطقه 6 به طور کامل تقویت شده اند.

این مقام شهری شیراز با اعلام اینکه بیش از 6هزار همیار شهرداری در این بخش از شهر شیراز به کمک شهرداری می پردازند، خاطرنشان کرد: در راستای اهداف همیاران شهداری نیز که بخشی از آن را دانش آموزان تشکیل می دهند تاکنون بخشی از این فعالیت ها با همکاری این اقشار انجام گرفته است که یکی از این اقدامات بهسازی سرویس های بهداشتی مدارس و مساجد می باشد.

دو فرهنگسرا در شهرکهای قصرقمشه و گلدشت حافظ ساخته می شود

شهریاری از کلنگزنی دو فرهنگسرا نیز در منطقه شش شهر شیراز خبر داد و گفت: این فرهنگسراها در شهرک قصرقمشه و گلدشت حافظ راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه افزون بر 140 میلیارد تومان بودجه به پروژه های کلان در منطقه شش شیراز اختصاص یافته، افزود: در شش ماهه نخست سال 1393 در ضلع جنوب غربی شهرک گلستان بوستان 70 هکتاری به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه شش، خاطرنشان کرد: در سال آینده ساخت پارک دلتای نهراعظم از اقداماتی است که انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه آرزو می کند ورزشگاه شش هزار نفری انجام پذیرد، افزود: با توجه به اینکه سرانه فضای ورزشی منطقه شش شهر شیراز در وضعیت مناسبی قرار ندارد، آرزو می کنم این پروژه کلان که دو هکتار زمین آن را شهرداری تامین کرده، مورد اهتمام مسئولان استان قرار گیرد زیرا تاکنون حتی یک نفر هم احوال این پروژه را جویا نشده است.

وی با اعلام اینکه متولی پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز هنوز مشخص نیست، بیان کرد: احداث ورزشگاهی با گنجایش شش هزار نفر برای مردم شیراز رقم آنچنان بالایی ن