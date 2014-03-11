تشخیص زودهنگام آلزایمر با آزمایش خون

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمایش خون بر اساس بررسی 10 نوع مولکول‌ چربی (لیپید) در خون صورت می گیرد.

هنوز به طور دقیق مشخص نشده است که چرا میزان چربی‌های خون در مبتلایان به آلزایمر تغییر می‌کند، اما محققان حدس می‌ زنند آسیبی که این بیماری به سلول‌های مغز می‌زند باعث تغییر میزان این مواد در خون می‌شود.

این آزمایش از دقت 90 درصدی برخوردار است از این رو احتمال تشخیص اشتباه نیز وجود دارد با این حال تشخیص زودرس این بیماری از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر بیماری زمانی تشخیص داده می شود که علائم آن بروز کرده و دیگر نمی‌توان کمک چندانی به بیمار کرد.

یک قدم واقعی رو به جلو

سازمان بهداشت جهانی، زوال عقل را یکی از اولویت‌های بهداشتی اعلام کرده است. این سازمان در سال 2012 شمار مبتلایان به آلزایمر را در دنیا 36.5 میلیون نفر تخمین زد که سالانه 7.7 میلیون بیمار جدید به آن اضافه می‌شود.

آلزایمر شایعترین بیماری از نوع طیفی از بیماری‌ها با عنوان زوال عقل است. در این بیماری‌ها فعالیت‌های شناختی مغز و نیز تواناییهای حرکتی آسیب می‌بینند.

متخصصان می گویند برای اینکه این آزمایش کاملا تایید شود به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما این آزمایش "یک قدم واقعی رو به جلوست."

دکتر داگ براون، مدیر مرکز تحقیقات و توسعه انجمن آلزایمر ضمن استقبال از این پیشرفت علمی اظهار داشت: این آزمایش ما را یک قدم به آنچه که بر زندگی هزاران نفر از مبتلایان به زوال عقل تاثیر می‌گذارد نزدیک می‌کند."

دانشمندان مدتهاست می‌دانند که روند تخریب سلول‌های مغزی از حدود ۲۰ تا ۳۰ سال پیش از بروز علائمی مثل نقصان حافظه، آغاز می شود.

آنها همیشه در پی یافتن روشی بودند که با یک آزمایش ساده متوجه آغاز روند این بیماری پیشرونده شوند.

دانشمندان دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا به سرپرستی پروفسور هاوارد فدروف از 525 فرد بالای هفتاد سال خون گرفتند. برخی از این افراد پنج سال بعد مبتلا به آلزایمر شدند.

پژوهشگران وقتی خون مبتلایان را با نمونه‌هایی که پنج سال پیش از آنها گرفته شده بود مقایسه کردند، متوجه تفاوت‌هایی شدند.

علاوه بر این، تیم تحقیقاتی خون مبتلایان را با خون آنهایی نیز که بیمار نشده بودند، مقایسه کردند.

محققان متوجه شدند که با اندازه‌گیری 10نوع چربی می توان تشخیص داد که آیا فرد در سه سال آینده به آلزایمر مبتلا می شود یا نه. این 10چربی در مقادیر کم در خون آنهایی که مستعد بیماری بودند دیده می‌شد.

به گفته پروفسور فدروف اندازه‌گیری چربی‌ها با دقت 90 درصد این دو گروه را از هم متمایز کرد، یعنی افرادی را که از نظر شناختی سالم بودند اما در دو یا سه سال آینده به اختلال شناختی خفیف یا آلزایمر مبتلا می‌شدند از کسانی که در آینده سالم می‌مانند.

وی تاکید کرد با این حال آزمایش بالینی این شیوه نیازمند بررسی های بیشتر این شیوه بر روی افراد بیشتر است.

نگرانی های اخلاقی

اما برخی نیز مسائل اخلاقی را در استفاده از این آزمایش مطرح کرده‌اند از جمله اینکه افرادی که برایشان این آزمایش انجام می‌شود آیا مایلند سه سال زودتر این خبر تکان دهنده را بشنوند که چند سال بعد آلزایمر خواهند داشت.

هدف نهایی محققان این است که بتوانند با این آزمایش، آلزایمر را بسیار زودتر از سه سال پیش‌بینی کنند.

تخمین زده می شود که از هر سه نفر، یک نفر به آلزایمر مبتلا می شود. با پیر شدن جمعیت میزان مبتلایان به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیش بینی شده که تعداد مبتلایان در دو دهه آینده دو برابر شود.

این بیماری معمولا بین 40 تا 90 سالگی ظاهر می‌شود، اما بیشتر موارد آن بعد از شصت و پنج سالگی دیده می‌شود.

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، جمعیت بالای 60 سال در سال 2050 بیش از دو میلیارد نفر خواهد بود.

نشانه های آلزایمر

از جمله نقایص شناختی متعدد در این بیماری می توان به نقصان حافظه مانند ناتوانی در یادگیری اطلاعات جدید یا به یاد آوردن اطلاعات که قبلا در حافظه ثبت بوده، آپراکسیا - ناتوانی های حرکتی با وجود اینکه اختلالی در کارکردهای حرکتی پیدا نمی شود- مانند ناتوانی در مسواک زدن یا لباس پوشیدن، اختلالات تکلم و زبان مانند ناتوانی در نوشتن یا فراموش کردن لغات حین حرف زدن، ناتوانی در شناسایی اشیاء با وجود اینکه در کارکرد حسی اختلالی پیدا نمی‌شود، ناتوانی در برنامه ریزی، رعایت نظم و ترتیب در انجام کارها و فعالیتهایی از این دست، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افت واضح توانایی های گذشته، اختلالات رفتاری مثل پرخاشگری.