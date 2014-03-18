وظیفه رابطین سامانه سامد خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از رابطین سامد استان مرکزی در ساختمان شماره 3 استانداری مرکزی با تاکید بر مردم سالاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نظام مردم سالاری دینی است که نقش مردم در آن مشخص است.

وی با اشاره به تاثیر عملکرد رابطین سامانه سامد در جذب مرم نسبت به دولت و نظام و یا برعکس آن دلسردی مردم از دولت، اظهار کرد: عملکرد خوب و مناسب رابطین سامد در استان می تواند در ایجاد دلگرمی بیشتر مردم نسبت به دولت تاثیرگذار باشد؛ بنابراین این افراد باید با برقراری تعامل و رابطه ای خوب با مردم سعی در خدمت رسانی سریع و آسان به مردم داشته باشند.

این مقام مسئول سامانه سامد را فرصتی مناسب برای انتقال شکایات، نظریات و پیشنهادات مردم به دولت دانست و عنوان کرد: این سامانه فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط خوب مردم با دولت است؛ لذا ثبت نظریات و پیشنهادات و حتی شکایات مردم در این سامانه یکی از راهکارهای موثر رسیدگی به نظریات مردم است.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استان مرکزی با اشاره به زحمات یکساله رابطین سامانه سامد در استان بیان داشت: از بین 120 دستگاه اجرایی در استان مرکزی 21 رابط سامانه سامد بنابر عملکرد مطلوبشان برگزیده شده اند.

اسلامی رابطین سامانه سامد را خدمتگزاران مردم اعلام کرد و یادآور شد: پیگیری نظریات مردم و ایجاد ارتباطی در شان آنها، همچنین رسیدگی به مشکلات مردم از مهمترین وظایف رابطین سامانه سامد بشمار می رود.

گفتنی است در پایان این جلسه از 21 رابط سامانه سامد در استان مرکزی همچون سازمان بهزیستی، اداره کل آب و فاضلاب شهری، اداره کل تامین اجتماعی و ... تقدیر شد.



