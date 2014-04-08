پرداخت آخرین یارانه نقدی تا دوشنبه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین مرحله پرداخت یارانه نقدی (مربوط به فروردین ماه سال 93 ) و آخرین یارانه نقدی در گام اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها به مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر تا روز دوشنبه هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

نام نویسی سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از فردا در سراسر کشور بر اساس رقم سمت راست شماره ملی از طریق سایت رفاهی آغاز می شود و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.

افرادی که در دور جدید ثبت نام دریافت یارانه نقدی، اقدام نکنند، از اردیبهشت ماه دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد، اما در فروردین ماه یارانه به تمام یارانه بگیران پرداخت می‌شود.

همچنین تمام افرادی که در دور جدید ثبت نام کنند و توسط دولت برای دریافت یارانه نقدی تائید شوند، از اردیبهشت ماه یارانه دریافت می‌کنند، ضمن اینکه دولت برای بررسی صحت اطلاعات وارده در فرم متقاضیان دریافت یارانه نقدی، این اطلاعات را راستی آزمایی می کند.

با پرداخت آخرین یارانه نقدی، پرونده فاز اول با پرداخت یک میلیون و 845 هزار تومان به هر ایرانی و 133 هزار و 500 میلیارد تومان به تمام مشمولان بسته می شود.