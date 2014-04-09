برنامه رقابت آزاد و فرنگی کاران نوجوان ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین‌المللی جام پیروزی تركیه طی روزهای 22 تا 24 فروردین ماه در رده‌ سنی نوجوانان در شهر آنتالیا تركیه برگزار می‌شود که در همین راستا تیم‌های منتخب ایران عصر امروز برای حضور در این تورنمنت بین المللی و تدارکاتی عازم تركیه خواهند شد.

بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

كشتی آزاد:

42 كیلوگرم: علیرضا گودرزی

46 كیلوگرم: عرفان آیینی

50 كیلوگرم: نادر نصری

54 كیلوگرم: ابوالفضل حاجی‌پور

58 كیلوگرم:‌ فرهاد نوری

63 كیلوگرم: حسن شاكری

69 كیلوگرم: احمد بذری

76 كیلوگرم:‌ آرش نیرآبادی

85 كیلوگرم:‌ امیرارسلان تاتاری

100 كیلوگرم: نعیم حسن‌زاده

سرمربی: سید مراد محمدی

مربیان: تورج ظفری

مدیر فنی تیم‌های ملی كشتی آزاد: علیرضا رضایی

سرپرست: سید جعفر موسوی

داور: محمود مدبر

كشتی فرنگی:

42 كیلوگرم: محمدرضا مختاری – علیرضا نجاتی

46 كیلوگرم: پویا ناصرپور

50 كیلوگرم: محمدرضا آقانیا

54 كیلوگرم: امین قلاوند

58 كیلوگرم: كرامت عبدولی

63 كیلوگرم: مهدی زیدوند- هاشم محمودی

69 كیلوگرم: محمد بزرگزاده

76 كیلوگرم: آرمان علیزاده

85 كیلوگرم: علی خلیل زاده

100 كیلوگرم: علی اصغر شهبازی

سرمربی: علی اشكانی

مربیان: بهرام حسین زاده- آرش دوستی

سرپرست: مجید جهاندیده

بنا بر این گزارش برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پنج‌شنبه 21 فروردین:

ساعت 19 تا 19:30: وزن كشی اوزان 42، 54 و 69 كیلوگرم (فرنگی و آزاد)

جمعه 22 فروردین:

ساعت 9:30 تا 13:30- 16 تا 19:30: رقابت‌های مقدماتی‌،‌ رده بندی و فینال اوزان 42، 54 و 69 كیلوگرم (فرنگی و آزاد)

ساعت: 15:30 تا 16: وزن كشی اوزان 46، 58، 76 و 100 كیلوگرم كشتی (فرنگی و آزاد)

شنبه 23 فروردین:

ساعت 9:30 تا 13:30- 16:30 تا 19: رقابت‌های مقدماتی‌،‌ رده بندی و فینال اوزان 46، 58، 76 و 100 كیلوگرم (فرنگی و آزاد)

ساعت 16 تا 16:30: وزن كشی اوزان 50، 63 و 85 كیلوگرم (فرنگی و آزاد)

یكشنبه 24 فروردین:

ساعت 9:30 تا 13:30 و 17 تا 18: رقابت‌های مقدماتی‌،‌ رده بندی و فینال اوزان 50، 63 و 85 كیلوگرم (فرنگی و آزاد)

اختلاف ساعت ایران با تركیه 90 دقیقه است به طوری كه ساعت 9:30 به وقت تركیه، 11 به وقت ایران است.