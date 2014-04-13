260 نفر در اثر تصادفات استان مرکزی جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر فراهانی ظهر یکشنبه در برگزاری اولین جلسه کمیته فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی افزود: در سال گذشته تکنسینهای اورژانس استان بیش از 36هزار ماموریت انجام دادند که از این تعداد 9 هزار و 677 ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و رانندگی و 26 هزار و 921 ماموریت مربوط به حوادث غیرتصادفی است.

وی با اشاره به ماموریتهای غیرتصادفی اضافه کرد: به دنبال این ماموریتها همچنین 10 هزار و220 نفر جهت درمان و بررسی بیشتر به بیمارستان های استان انتقال داده شده اند و هزار و 83 نفر نیز درمان در محل شده اند.

فراهانی با بیان اینکه از تعداد 26 هزار و 921 مورد ماموریت غیرتصادفی بیشترین آمار مربوط به بیماریهای قلبی بوده است تصریح کرد: در سال گذشته 16 هزار و236 مورد از ماموریتهای غیر تصادفی جهت درمان و بررسی به بیمارستانهای استان اعزام شده اند و تعداد هفت هزار و 147 مورد نیز با توجه به شرایط بیماران درمان در محل شده اند.

افتتاح 2 پایگاه گلدشت و ساروق

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی از افتتاح دو پایگاه گلدشت و ساروق خبر داد و گفت: افتتاح این پایگاهها باعث افزایش سطح خدمات رسانی به هموطنانمان شده است.

وی همچنین برگزاری مانورهای آموزشی و مانور مدیریت بحران در مهر ماه سال گذشته را حائز اهمیت دانستند و بیان داشت: برگزاری این گونه مانورها باعث افزایش کیفیت خدمات رسانی شده است به گونه ای که در چند حادثه ای که مصدومین زیادی داشته است تاثیر این مانورها مشهود بوده است.

فراهانی در ادامه اذعان داشتند: پیگیریهای سیستم جی پی اس، بهینه سازی زیر ساخت و سیستم های IT و.. از جمله کارهایی بود که در سال 92 انجام شده است.

سیستم بیسیم و چی پی اس و افزایش ناوگان آمبولانس از اهداف اورژانس

رییس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای استان مرکزی اظهارداشت:در سال جدید پیگیری سیستم بیسیم و چی پی اس و افزایش ناوگان آمبولانس از اهداف اصلی می باشد و باید بدانیم افزایش کیفیت هدف اصلی این مرکز می باشد و پیگیری مشکلات دال بر افزایش ارائه خدمات بهتر می باشد.

ایشان بیان داشتند: باید شرایطی فراهم گردد که واحدها عدالت محور باشند.

در پایان این جلسه مسئولین واحدهای مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای استان برنامه عملیاتی خود را در سال جدید بیان نمودند و به تشریح فعالیتهای خود در این سال پرداختند.



