مهدی نوید دبیر رمان‌های کوتاه کلاسیک جهان در نشر به‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ادامه چاپ رمان‌های کلاسیک جهان، نوبت به انتشار رمان «فانفارلو» نوشته شارل بودلر نویسنده و متفکر فرانسوی رسیده است. این کتاب برای اولین بار در ژانویه 1847 به چاپ رسیده است.

وی افزود: این کتاب که یکی از آثار کلاسیک ادبیات فرانسه محسوب می‌‌شود، توسط سوفیا مسافر بازگردانی شده و قرار است تا هفته آینده منتشر شود تا به نمایشگاه کتاب تهران برسد.

نوید در ادامه گفت: «ماجرای نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ» نوشته نیکولای گوگول با ترجمه بابک شهاب، «فریای هفت دریا» نوشته جوزف کنراد با ترجمه فرزانه دوستی و «بلکین» نوشته الکساندر پوشکین با ترجمه بابک شهاب، عناوین کتاب‌هایی هستند که تا به حال از این مجموعه به چاپ رسیده‌اند. به علاوه کتاب «مردی که هادلبرگ را به تباهی کشاند» اثر مارک تواین، رمان دیگری است که چندی پیش در قالب این مجموعه به چاپ رسید. این کتاب را فریده ایزدی ترجمه کرده است.

انتشار رمان‌های کوتاه کلاسیک جهان در نشر به‌نگار، زیر نظر مهدی نوید و دلناز سالاربهزادی انجام می‌شود.