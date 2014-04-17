دانش آموزان ملارد در نهمين دوره مسابقات بين المللي ربوكاپ آزاد ايران درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، نويد كاشي دانش آموز سال دوم دبيرستان استعدادهاي درخشان علامه حلي شهرستان ملارد در نهمين مسابقات بين المللي ربوكاپ آزاد ايران موفق به كسب سهميه مسابقات جهاني ربوكاپ 2014 برزيل شد.

همچنين تيم Taar-Lab Tripteron از مدرسه علامه حلي شهرستان ملارد به همت مربي اين تيم پوريا شاهوردي، مقام سوم ليگ ربات امدادگر در سطح دانش آموزي را در اين مسابقات كسب کرد.

اين تيم توسط آزمايشگاه " تعامل انسان و ربات" دانشگاه تهران به مديريت دكتر مهدي طالع ماسوله مورد پشتيباني قرار گرفت و اعضاي آن نويد كاشي، فاطمه جمالي و ريحانه رضايي بودند.

مسابقات ربوكاپ آزاد ايران يكي از مسابقات معتبر ربوتيك جهان است كه امسال نهمين دوره اين بازي ها با حضور 388 تيم از 23 كشور جهان در دو سطح دانشجويي و دانش آموزي در فروردين ماه برگزار شد و تيم‌هاي شركت كننده در 24 ليگ طي سه روز با يكديگر به رقابت پرداختند.