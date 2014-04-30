آغاز برداشت گندم از گندمزارهای های کرمانشاه/ تولید 900 هزار تن گندم در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اظهار داشت: برداشت گندم از گندمزارهای شهرستان گرمسیری قصرشیرین از چند روز پیش آغاز شده و تاکنون 118 تن گندم توسط مراکز خرید خریداری شده است.

اسماعیل پرویزی فر با بيان اينكه مجموع سطح زیر کشت گندم در استان کرمانشاه 432 هزار هکتار است، تصريح كرد: از این میزان 107 هزار هکتار آبی و مابقی دیم است و پیش بینی مي كنيم امسال 900 هزار تن گندم در استان کرمانشاه تولید شود و 700 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید خریداری شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: سال گذشته 700 هزار تن گندم در استان تولید و در مجموع 420 هزار تن گندم توسط مراکز خرید بذر و شرکت غله خریداری شد.

پرویزی فر در پایان گفت: در حال حاضر هفت دستگاه کمباین کار برداشت گندم در قصرشیرین را انجام می دهند و پیش بینی می شود این رقم در پیک برداشت محصول به 1100 دستگاه برسد.

برداشت گندم در استان کرمانشاه تا اواخر مرداد ماه ادامه می یابد.