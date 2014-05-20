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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۵۱

درگذشت نیما وارسته نوازنده و تنظیم‌کننده موسیقی پاپ

درگذشت نیما وارسته نوازنده و تنظیم‌کننده موسیقی پاپ

نیما وارسته نوازنده و تنظیم‌کننده سرشناس موسیقی پاپ طی حادثه ای که ناشی از نارسایی قلبی عنوان شده است، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گفته داریوش صالح پور از دوستان و نزدیکان این نوزانده ویولن و تنظیم کننده آثار موسیقایی پاپ کشورمان که از شب گذشته 29 اردیبهشت در محل حادثه حضور داشته ساعت 12 شب یکی از همسایه های نیما وارسته با وی تماس گرفته و خبر داده که این هنرمند در استخر به دلیل هوای بسته و نارسایی قلبی دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده است.

صالح‌پور در این گفتگو خاطرنشان کرده است: بعد از حضور ما متاسفانه کار از کار گذشته بود و این هنرمند دار فانی را وداع را گفته بود این در حالی است که پلیس نیز برای تحقیقات بیشتر در محل حادثه حضور پیدا کرده بوده است.

براساس این گزارش صبح امروز نیز پیکر این هنرمند از منزل به پزشک قانونی انتقال یافت .

رهبری ارکستر کنسرت های حمید عسگری و بنیامین بهادری و مشارکت در تولید آلبوم های متعدد موسیقی پاپ از جمله فعالیت‌های این خواننده طی ماههای اخیر بوده است.

کد مطلب 2294891

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