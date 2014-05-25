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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۵۷

در حاشیه نشست امروز مطرح شد؛

توصیه مهدی تاج به مدیران استقلال/ برای فصل آینده صرفه‌جویی کنید

توصیه مهدی تاج به مدیران استقلال/ برای فصل آینده صرفه‌جویی کنید

رئیس سازمان لیگ با بیان اینکه استقلال باید در فصل آتی و در هزینه خود صرفه جویی کند، گفت: مدیران استقلال باید بهای بیشتری به تیم‌های پایه بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه جلسه عصر امروز یکشنبه باشگاه استقلال و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهارداشت: به اعتقاد من هیات مدیره استقلال بسیار منسجم و حرفه‌ای است و می‌توانند در کنار یکدیگر استقلال را به موفقیت برسانند.

رئیس سازمان لیگ در خصوص حضورش در جلسه امروز هیات مدیره گفت: باید حضور پیدا می‌کردم تا با اعضای هیات مدیره هم آشنا می‌شدم و در عین حال در خصوص سقف قراردادها و اهمیت تیم‌های پایه صحبت می‌کردم.

وی تاکید کرد: مدیران باشگاه باید به تیمهای پایه اهمیت بیشتری بدهند تا بتوانند از آنان در تیم‌های بزرگسالان نیز استفاده کنند.

مهدی تاج تاکید کرد:  بودجه استقلال امسال از 22 میلیارد تومان به 18 میلیارد رسیده است بنابر این مسئولین این تیم باید صرفه جویی را در دستور کار خود را قرار داده و کارمندان، تیم‌های پایه و تیم‌های بزرگسال را از یکدیگر جدا کنند. اگر چه اعتقاد داریم سهم تیم‎‌های پایه همیشه کمتر بوده و باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که تیم‌های پایه از امتیاز بیشتری برخوردار باشد.

وی گفت: باید پول‌های ورودی به باشگاه نیز مشخص شده تا همه چیز به طور شفاف برای همه روشن باشد.

رئیس سازمان لیگ در پایان خاطر نشان کرد: باشگاه موظف است پس از قرارداد با بازیکنان مبلغ را قرارداد آنها را به طور شفاف در اختیار عموم قرار دهند.

کد مطلب 2298996

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