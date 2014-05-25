به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه جلسه عصر امروز یکشنبه باشگاه استقلال و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهارداشت: به اعتقاد من هیات مدیره استقلال بسیار منسجم و حرفهای است و میتوانند در کنار یکدیگر استقلال را به موفقیت برسانند.
رئیس سازمان لیگ در خصوص حضورش در جلسه امروز هیات مدیره گفت: باید حضور پیدا میکردم تا با اعضای هیات مدیره هم آشنا میشدم و در عین حال در خصوص سقف قراردادها و اهمیت تیمهای پایه صحبت میکردم.
وی تاکید کرد: مدیران باشگاه باید به تیمهای پایه اهمیت بیشتری بدهند تا بتوانند از آنان در تیمهای بزرگسالان نیز استفاده کنند.
مهدی تاج تاکید کرد: بودجه استقلال امسال از 22 میلیارد تومان به 18 میلیارد رسیده است بنابر این مسئولین این تیم باید صرفه جویی را در دستور کار خود را قرار داده و کارمندان، تیمهای پایه و تیمهای بزرگسال را از یکدیگر جدا کنند. اگر چه اعتقاد داریم سهم تیمهای پایه همیشه کمتر بوده و باید به گونهای برنامه ریزی شود که تیمهای پایه از امتیاز بیشتری برخوردار باشد.
وی گفت: باید پولهای ورودی به باشگاه نیز مشخص شده تا همه چیز به طور شفاف برای همه روشن باشد.
رئیس سازمان لیگ در پایان خاطر نشان کرد: باشگاه موظف است پس از قرارداد با بازیکنان مبلغ را قرارداد آنها را به طور شفاف در اختیار عموم قرار دهند.
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