به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه جلسه عصر امروز یکشنبه باشگاه استقلال و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهارداشت: به اعتقاد من هیات مدیره استقلال بسیار منسجم و حرفه‌ای است و می‌توانند در کنار یکدیگر استقلال را به موفقیت برسانند.

رئیس سازمان لیگ در خصوص حضورش در جلسه امروز هیات مدیره گفت: باید حضور پیدا می‌کردم تا با اعضای هیات مدیره هم آشنا می‌شدم و در عین حال در خصوص سقف قراردادها و اهمیت تیم‌های پایه صحبت می‌کردم.

وی تاکید کرد: مدیران باشگاه باید به تیمهای پایه اهمیت بیشتری بدهند تا بتوانند از آنان در تیم‌های بزرگسالان نیز استفاده کنند.

مهدی تاج تاکید کرد: بودجه استقلال امسال از 22 میلیارد تومان به 18 میلیارد رسیده است بنابر این مسئولین این تیم باید صرفه جویی را در دستور کار خود را قرار داده و کارمندان، تیم‌های پایه و تیم‌های بزرگسال را از یکدیگر جدا کنند. اگر چه اعتقاد داریم سهم تیم‎‌های پایه همیشه کمتر بوده و باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که تیم‌های پایه از امتیاز بیشتری برخوردار باشد.

وی گفت: باید پول‌های ورودی به باشگاه نیز مشخص شده تا همه چیز به طور شفاف برای همه روشن باشد.

رئیس سازمان لیگ در پایان خاطر نشان کرد: باشگاه موظف است پس از قرارداد با بازیکنان مبلغ را قرارداد آنها را به طور شفاف در اختیار عموم قرار دهند.