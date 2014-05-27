منتظرم حکمم را باشگاه استقلال صادر کند/ افشارزاده نیاز به زمان دارد

میرشاد ماجدی در گفتگو با مهر، در خصوص ادامه همکاری خود با تیم استقلال بیان کرد: هنوز خبری نیست و صحبت تازهای با من نشده است. البته با افشارزاده صحبت کردهام و منتظرم تا حکم من به صورت رسمی صادر شود و دستوارت کار را مشخص کنند تا به طور رسمی کارم را شروع کنم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییری در کادر فنی این تیم ایجاد خواهد شد، گفت: من واقعا در جریان نیستم. هنوز حکم مرا به طور رسمی صادر نکردهاند و باشگاه در حال تصمیم گیریهای کلان است ولی به زودی همه چیز مشخص میشود.
سرپرست تیم استقلال در خصوص اینکه آیا تغییرات ایجاد شده در این باشگاه را مثبت ارزیابی میکند، تصریح کرد: برای اینکه درباره مثبت یا منفی بودن این تغییرات صحبت کنیم باید به مدیریت جدید باشگاه به اندازه کافی فرصت بدهیم. مدیریت جدید برای حل مشکلات آمده و همواره به این گونه بوده که تیم جدید نیاز به فرصت داشته تا برنامههایش را پیش ببرد.
ماجدی ادامه داد: بزرگترین مشکل استقلال در سالهای اخیر مالی بوده که مدیریت جدید با گذشت زمان به دنبال حل آن است. آقای افشارزاده فرد کوچکی در ورزش این مملکت نیست و نیاز به زمان دارد تا برنامههایش را در استقلال پیاده کند.
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