نتیجه سفر اوباما به کابل مشخص شد/نظامیان آمریکایی تا سال 2016 در افغانستان می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "باراک اوباما" اعلام کرد از آغاز سال ٬۲۰۱۵ شمار نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان به ۹ هزار و ۸۰۰ نفر کاهش می یابد و تا پایان سال ۲۰۱۶ نیز اکثر این نیروها از افغانستان خارج خواهند شد.

این در حالی است که قرار بود تا پایان سال جاری میلادی و در صورت امضا نشدن پیمان امنیتی میان واشنگتن و کابل، اغلب نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند.

باراک اوباما روز سه شنبه در کاخ سفید اعلام کرد : شمار نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی از ۳۲ هزار نفر به ۹ هزار و ۸۰۰ نفر کاهش خواهد یافت. این نیروها تنها برای مقاصد آموزشی و مبارزه با تروریسم در افغانستان می مانند و درگیر عملیات نظامی نخواهند شد.

به گفته اوباما، در سال ۲۰۱۵ شمار این ۹ هزار و ۸۰۰ نیرو به مرور کاهش خواهد یافت و نیروهای باقیمانده نیز اکثرا تا پایان سال ۲۰۱۶ افغانستان را ترک خواهند کرد و در نهایت تنها کمتر از هزار نیرو در دفتر امنیتی در کابل باقی خواهند ماند.

باراک اوباما ضمن بیان اینکه پایان دادن به جنگ از آغاز کردن آن دشوارتر است گفت: حضور ما در افغانستان بیش از انتظار بسیاری از آمریکایی‌ها طول کشید. اکنون به کاری که در افغانستان آغاز کرده ایم پایان می دهیم.

وی با این حال تاکید کرد که برنامه هایش برای کاهش نیروها در افغانستان مشروط به موافقت کابل با توافقنامه امنیتی با افغانستان است.

حامد کرزای٬ رئیس جمهور افغانستان٬ تا کنون از امضای توافنامه امنیتی با آمریکا خودداری کرده است٬ اما هر دو نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی) گفته‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات ۲۴ خردادماه٬ این توافقنامه را امضا خواهند کرد.

تصمیم دولت آمریکا برای کاهش نیروهای افغانستان به کمتر از ۱۰ هزار نفر از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی٬ در راستای خواست فرماندهان ارتش آمریکا در افغانستان است.

در صورت اجرایی شدن این طرح٬ ماموریت رزمی آمریکا در افغانستان تا به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در ژانویه سال ۲۰۱۷ به اتمام خواهد رسید.