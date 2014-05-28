استاد "شمس شریعت" چهره ماندگار پزشکی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شمس شریعت، استاد پاتولوژی، بنیانگذار انستیتو سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 87 به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار کشور معرفی شده بود.

وی در سال 1305 در دهستان تربقان کاشمر در خانواده‌ای روحانی بدنیا آمد و مدرک تخصصی پاتولوژی را از دانشگاه لیون فرانسه دریافت کرد.

دکتر شریعت در اردیبهشت 1333 پس از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی تهران بورسیه دولت فرانسه شد و در مرکز سرطان شناسی لئون دیپلم رتبه استادیاری از دانشکده پزشکی لیون فرانسه را در سال 1961 اخذ کرد.

خود درباره تحصیلات ابتدایی اش اشاره کرده بود : قرآن و كتاب صد كلمه در مكتب ملاي ده (اين ملا زني بود بسيار دقيق و كوشا)، مقدمات خواندن ونوشتن فارسي در مكتب ميرزا مهدي در تربقان، سال های ابتدایی تا دبیرستان در كاشمر، مشهد و تهران تحصیل کرده ام. در سال 1326 در كنكور پزشكي دانشگاه تهران شرکت کردم و در سال 1333 از دانشكده پزشكي فارغ التحصيل شدم.

وی پس از آنکه بورسيه دولت فرانسه می شود و در مركز سرطان شناسي لئون در شهر ليون تحصیل می کند، موفق به اخذ ديپلم رتبه استادياري از دانشكده پزشكي ليون فرانسه 1961 می شود.

شمس شریعت تربقان در زندگی نامه خود اشاره می کند: در سالهاي 1317 تا 1320 حجره اي در مدرسه حاج سلطان داشتم و در فرصتهايي كه بدست مي آمده بصورت انفرادي دروس طلبگي را در خدمت روحاني وارسته و عارف مرحوم شيخ ارسكي مي آموختم.

وی از سال 1333 به عنوان پزشك بهداري شهرستان اراك کار خود را آغاز می کند و پس از آن به ترتیب در سال های بعد از آن سمت هایی همچون رئيس بهداري و بيمارستان شيروان، دستیار قسمت پاتولوژي كرسي سلطان، رئيس درمانگاه قسمت پاتولوژي كرسي سلطان، دانشيار تمام وقت گروه آسيب شناسي، تصويب صلاحيت استادي، مديريت گروه آسيب شناسي، عضویت هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران و سرپرست بخش آسيب شناسي و واحد ميكروسكوپ الكتروني انستيتو پاستور را برعهده داشته است.

سرپرست كميته پيراپزشكي و عضو گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، عضويت در هيات عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي و ریاست موزه ملي تاريخ علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از آخرین سمت های این استاد فقید بود.

از وی کتاب هایی شامل تاريخ آموزش پزشكي در ايران، زندگينامه دكتر امير اعلم، تاريخچه سرطان و انستيتو كانسر ايران، پروفسور ارلن و نقش او در آموزش پزشكي نوين در ايران و تاريخچه آسيب شناسي در ايران به تالیف رسیده است.

مراسم خاكسپاري استاد فقيد شمس شريعت تربقان ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 8 خردادماه 93 از بيمارستان امام خميني (ره) به سمت بهشت زهرا انجام می شود.

همچنين مراسم يادبود آن مرحوم روز جمعه 9 خرداد از ساعت 12 تا 13:30 در مسجد جامع شهرك غرب واقع در شهرك غرب، ميدان صنعت،خيابان فرحزادي روبروي مركز خريد ميلاد نور برگزار مي شود.

مراسم بزرگداشتی نیز از سوي دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز در روز يكشنبه 11 خردادماه از ساعت 11:30 تا 13 در مسجد دانشگاه تهران برپا مي شود.

در همین زمینه حجت الاسلام والمسلمين دكتر عيسي زاده، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي تهران در پيامي، فقدان استاد دكتر شمس شريعت تربقان را به خانواده دانشگاه علوم پزشكي تهران تسليت گفت.

دكتر سيد حسن هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نیز در پيامي درگذشت استاد فرهيخته دكتر شمس شريعت را تسليت گفت و خاموش شدن شمع فروزاني كه از مفاخر جامعه پزشكي و نمونه بارز وارستگي، تلاش و عشق به مردم و ايران عزيز بود را موجب تأسف و تاثر جامعه پزشكي برشمرد.