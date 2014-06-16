به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه حسینینژاد با اشاره به نقش و اهمیت غذا در ارتقا سلامت انسان گفت: در طول سالهای اخیر مصرف كنندگان به طور روز افزون به دانستن نقش فعال مواد غذايي در سلامت انسان، افزايش طول عمر، پيشگيري از سرطان و جلوگیری از بروز بيماريهاي گوارشي علاقمند شدهاند.
وی تصریح کرد: در این راستا صنعت غذا باید به سمت تولید مواد غذایی فراسودمند و بهرهگیری از ترکیبات غذا-دارو در ارائه فرآوردههای بهبود یافته خود حرکت کنند و با توجه به جنبههای علمی و تغذیهای آن از مزایای نسبی فناورانه در بازار رقابتی ایجاد شده بهرهمند شوند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی یکی از مهمترین این محصولات را فرآوردههای حاوی پروبیوتیک و پری بیوتیکها دانست و گفت: حفظ سلامت بدن به ویژه دستگاه گوارش یکی از مهمترین فوایدی است که استفاده از پروبیوتیکها در فرآوری مواد غذایی به همراه دارد.
حسینینژاد ادامه داد: پروبيوتيكها میکروارگانیسم های مفیدی هستند كه در غذاهاي فراسودمند يا عملگرا مورد استفاده قرار ميگيرند و با ورود به بدن و حضور فعال خود در سیستم گوارش منجر به بهبود سیستم گوارشي انسان و بروز اثرات مطلوب سلامتی بخش میشوند.
وی افزود: این ارگانیسمها به واسطه توليد مواد پيشگيريكننده از جمله باكتريوسين و اسيد لاكتيك، همچنين با پیشگیری از اتصال و رشد سویههای بيماريزا در مخاط روده از بروز بسياري از عفونتها پيشگيري ميكنند.
مدیر گروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خاطرنشان کرد: همچنین این ترکیبات با نگهداري از سلامت رودهها به عملكرد سدي روده و جذب مواد مغذي و ريز مغذيها كمك كرده و در برابر سموم و اجرام بيماريزا نقش حفاظتي ايفا میکنند.
حسینی نژاد با اشاره به نقش تکمیلی ترکیبات پریبیوتیک و عملکرد پروبیوتیکها در بدن انسان گفت: پریبیوتیک ها در واقع ترکیبات غیر قابل هضمی هستند که رشد و فعالیت باکتریهای پروبیوتیک موجود در دستگاه گوارش را بهبود بخشیده و اثرات مفید آنها را بر سیستم ایمنی بدن تقویت میکنند؛ این ترکیبات غذايي غيرقابل هضم، با تقويت انتخابي و تاثیرگذاری بر گونههاي باکتریایی روده بزرگ، زمينه غلبه آنها بر باكتريهاي مضر را فراهم میسازند و میتوان این ترکیبات را به راحتی و به طور طبيعي از بسیاری گیاهان استخراج کرد.
مدیر گروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با اشاره به فعالیتهای این پژوهشکده در زمینه پیشبرد تحقیقات فناورانه در زمینه پروبیوتیکها گفت: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در طول چند سال اخیر با بهرهگیری از توان علمی اعضای هیئت علمی و بکارگیری تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی به انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه پروبیوتیکها و پریبیوتیکها و بکارگیری این اجزاء موثر در فرمولاسیون و تولید فراوردههای غذایی فراسودمند پرداخته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای طرحهای پژوهشی کلان در زمینه کاربرد پروبیوتیک و پریبیوتیکها در غذاهای فراسودمند در اولویتهای پژوهشی این مجموعه قرار گرفته است.
به گفته این مقام مسئول، این طرحها در زمینههای مختلف از جمله شرایط بکارگیری کشت باکتریهای پروبیوتیک در غنیسازی فرآوردههای غذایی، ریزپوشانی و ایجاد شرایط بهینه برای محافظت، مقاوم سازی و افزایش زندهمانی پروبیوتیکها، اثربخشی این ارگانیسمهای مفید در جذب سموم مختلف در محصولات، استخراج و تولید ترکیبات پریبیوتیک از گیاهان دارویی و موضوعات تخصصی-کاربردی مشابه به اجرا در آمده است.
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