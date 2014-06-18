داعش همان آمریکاست/ تشکیل 200 هزار حلقه صالحین

سردار محمدرضا نقدی در حاشیه گردهمایی منطقه ای ائمه جمعه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به هیچوجه فریب گمراهی که آمریکا می خواهد ایجاد تا آن را جنگ بین شیعه و سنی تبدیل کند، نخوریم و مواظب خطر باشیم.

وی تصریح کرد: اینجا جنگ اسلام و آمریکا است و سلاحهایی که به سمت صهیونیستها نشانه رفته اند و سینه آنان را نشانه گرفته اند، آمریکا در پی آن است تا این سلاحها را به سمت مسلمانان برگردانند و نشانه روند.

رئیس سازمان بسج مستضعفان کشور با اشاره به شعار سالجاری گفت: برای مقابله با رسانه های مفسده انگیز و ضد اخلاق باید روشنگری کرد تا آحاد مردم تکلیف خود را در مقابل آنان بدانند.

وی گفت: همچنین برنامه های دیگر بسیج شامل اردوهای فرهنگی مانند راهیان نور، دفاع مقدس نیز پررنگ تر و جدی تر دنبال می شود.

وی به برنامه های اقتصادی بسیج اشاره کرد و گفت: بیش از 20 هزار واحد تولیدی در کل کشور ایجاد شده است که این برنامه ها با ابعاد گسترده تری دنبال می شود.

سردار نقدی گفت: برای بازار رسانی و صادرات محصولات تولیدی نیز برنامه ریزی خواهد شد و نسبت به توسعه واحدهای تولیدی نیز اقدام می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور از بسیجیان استان مازندران خواست تا تفرجگاههای استان را به محل معنویت زا و فرهنگ زا تبدیل کنند.

تشکیل 200 هزار حلقه صالحین

سردار نقدی، درباره حلقه های صالحین گفت: در حال حاضر بیش از 200 هزار حلقه صالحین در کشور فعال است ولی حدود 300 هزار حلقه تشکیل شده است.

وی به برنامه های اقتصادی بسیج اشاره کرد و گفت: کارهای متنوعی را به دولت اعلام کرده ایم و آماده اجرا هستیم و منتظر پاسخ دولت هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور بیان داشت: سال گذشته بیش از 20 هزار واحد تولیدی برای پرورش قارچ، ماهی، بلدرچین، مرغ های خانگی، بوقلمون، تولید انواع گوشت و عسل برای خودکفایی و امنیت غذایی کشور اجرا شده است.

سردار نقدی گفت: امسال میزان فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد و شبکه های اقتصادی برای جمع آوری و بازار رسانی تولیدات نیز راه اندازی می شود.