طرح مجد در مدارس خراسان شمالی اجرا می شود

سیدمحمد لنگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوين نقشه خطرپذيري آسيب هاي اجتماعي در مدارس خراسان شمالی خبر داد و افزود: آسيب هاي اجتماعي در مدارس استان يكي از دغدغه هاي اصلي آموزش و پرورش به شمار می رود.

وي با اشاره به اينكه با تدوين اين نقشه مدارس آسيب پذير استان شناسايي شده اند، اظهار داشت: بيشتر اين مدارس در حاشيه شهرها قرار دارند كه دانش آموزان آن با مشكلات اجتماعي بسياري مواجه اند.

لنگري با تاكيد براينكه بايد مسئولين استاني و شهرستاني آسيب هاي اجتماعي مدارس را به صورت ويژه مورد توجه قرار دهند، گفت: رسانه هاي استان با اطلاع رساني كافي و مناسب مي توانند در پيشگيري از اين آسيب ها كه دانش آموزان را تهديد مي كنند موثر واقع شوند.

اين مسئول با بيان اينكه دانش آموزان اين مدارس كساني هستند كه صداي مظلوميت آنان به گوش كسي نمي رسد تصريح كرد: در بسیاری از موارد یکی و یا هردو والدین این دانش آموزان در زندان به سر مي برند و دانش آموز براي امرار معاش خود اقدام به دست فروشي مي كند.

وي اظهار كرد: دانش آموزان اين مدارس به دليل مواجهه با آسيب اجتماعي دچار مشكلاتي از قبيل اعتياد به مواد مخدر شده اند كه این موضوع اصلا شايسته نيست.

لنگري تاكيد كرد: لازم است اطلس آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان در استان تهيه شود و در اين راستا تاکنون مناطق خطر پذير و دارای آسيب های اجتماعي در خراسان شمالی شناسايي شده است.

مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي با بيان اينكه در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی در مدارس خراسان شمالی طرحي تحت عنوان طرح مجد به اجرا گذاشته شده است، افزود: مجد مخفف سه کلمه مدارس جاده دانايي است كه در راستاي پيشگيري از آسيب اجتماعي مدارس استان به اجرا گذاشته شده است.

لنگري با اشاره به اينكه براي اجرای اين طرح درخواست چهار ميليارد تومان اعتبار به وزرات آموزش و پرورش داده ايم که این اعتبار متاسفانه تاكنون تخصيص داده نشده است، عنوان كرد: در حال حاضر اين طرح از محل اعتبارات داخلي آموزش و پرورش انجام مي شود.

به گفته وي اجراي اين طرح در 15 مدارس استان آغاز شده و امید می رود با تخصیص اعتبارات لازم اجرای آن در سایر مدارس حاشیه ای شهرهای خراسان شمالی نیز آغاز شود.