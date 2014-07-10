به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (پنجشنبه) با حضور در بیت آزاده سرافراز و جانباز شهید حسین نعمتی با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و برای روح ایشان از خداوند آمرزش و مغفرت طلب کرد.
رئیس مجلس در این دیدار همچنین در جریان مشکلات خانواده شهید نعمتی قرار گرفت.
جانباز شهید حسین نعمتی پس از تحمل بیش از 30 سال اسارت و جانبازی ماه گذشته به درجه رفیع شهادت نائل شد.
همچنین لاریجانی با حضور در بیت شهیدان محمد و مهدی یزدانپناه، با خانواده این شهدای بزرگوار دیدار کرد.
رئیس مجلس در این دیدار از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این خانواده مکرم قرار گرفت و بر رفع مشکلات آنها تأکید کرد.
مهدی یزدانپناه در سال 1365 و محمد یزدانپناه نیز در سال 1366 در منطقه شلمچه به درجه والای شهادت نایل شدند.
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