به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد احمدی در آئین رونمایی از کتاب تحریر رسالة الولایة که شب گذشته 23 تیرماه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی برگزار شد اظهار داشت: این استاد است که با مطالب و بیانات خود، روحیاتی را به شاگرد منتقل می‌کند که موجب ساخته شده او می‌شود؛ آیت‌الله جوادی آملی از جمله شاگردان مرحوم داماد هستند که ایشان هم عمیق‌ترین مطالب را از عبارات استخراج می‌کردند.



وی افزود: استاد دیگر آیت‌الله جوادی آملی علامه طباطبایی است، گویی میان این دو پیوندی کاملا شدید و عمیق برقرار بود به طوری که حضرت علامه، ادامه تدریس اسفار را به آیت‌الله جوادی آملی سپردند. در گذشته و در حوزه‌های علمیه فلسفه تدریس نمی‌شد. علامه طباطبایی ابتدا درس اخلاق را شروع کردند و سپس فلسفه را پایه‌ریزی کردند.



وی ادامه داد: آیت‌الله جوادی آملی در محضر امام راحل نیز شاگردی کرده و عرفان، فقه عمیق، روحیه انقلابی و دانش‌های دیگر را فرا گرفت؛ کسانی بودند که در کناری ایستادند تا انقلاب پیروز شد ولی ایشان از امام خمینی(ره)، انقلابی بودن حقیقی را آموختند.



احمدی با بیان اینکه اگر نام علامه بر آیت‌‌الله جوادی آملی بگذاریم حق داریم، تصریح کرد: تفسیر تسنیم یکی از آثار گران‌مایه ایشان است که نشان‌دهنده احاطه ایشان بر ادبیات عربی و فارسی است؛ ایشان و آیت‌الله حسن‌زاده آملی با یکدیگر هم دوره بودند و همه علوم را به تدریج و به طور کامل فرا گرفته‌اند در حالی که امروزه می‌بینیم برخی طلاب پله‌های ترقی علمی را به ترتیب طی نمی‌کنند.



رئیس سازمان سمت بیان کرد: آیت‌الله جوادی آملی آنقدر در عرفان قوی هستند و شجاعت دارند که فرموده‌اند مثنوی مولانا باید در حوزه‌ها تدریس شود زیرا عرفان برای ایشان اساس کار است؛ سایر دیوان‌های شعرا را نیز مانند آب روان درک می‌کنند و ابیات آنها را بکار می‌برند.



وی حضرت آیت‌الله جوادی آملی را دریایی از مخزن عالی احادیث دانست و تصریح کرد: در حوزه تفسیر نیز اسامی کاملا قرآنی برای کتاب‌هایشان انتخاب می‌کنند؛ تفسیر تسنیم در حقیقت پی گرفتن راه علامه طباطبایی است زیرا در گذشته و در حوزه‌ها، دروس تفسیر متروک بودند و آن را هنری نمی‌دانستند.

این شاگرد علامه طباطبایی با بیان اینکه علامه طباطبایی سنتی حسنه یعنی درس تفسیر را در حوزه‌های علمیه بنا نهادند، گفت: آیت‌الله جوادی آملی دنباله این کار را گرفته‌اند و شاگردان زیادی را تربیت کردند. تکریم استاد در تمام آثار حضرت آیت‌الله جوادی آملی به چشم می‌خورد؛ تمام مسائل اجتماعی، فقهی، حقوقی و ... به صورت اجتهادی و نقد صحیح آثار گذشتگان در تفسیر تسنیم وجود دارد.



وی افزود: آیت‌الله جوادی آملی در فقه هم صاحب رساله هستند و فقیهی محقق به شمار می‌روند البته به دلیل پرداختن به مسائل فلسفی و عرفانی، از بساط مرجعیت فاصله گرفته‌اند.



آیت الله احمدی با اشاره به گردهم آمدن خیل عظیم مشتاقان معارف شیعی و اخلاقی پای درس اخلاق آیت‌الله جوادی املی خاطرنشان کرد: از سال‌های دور یعنی 1336 تاکنون با این عالم برجسته همراه بوده‌ام ولی یک خطای گفتاری و رفتاری از ایشان ندیده‌ام؛ اخلاص عمل برای ایشان همه چیز است و آیت‌الله جوادی آملی به همه شرایط عرفانی عمل می‌کنند.



رئیس سازمان سمت رسالة الولایة را یک دوره عرفان کامل دانست و تصریح کرد: این دوره در سطح بالا بیان شده و می‌گوید ولایت را باید به حق، آنچنان شناخت که تحت ولایت خداوند قرار بگیریم؛ در این زمینه باید از خودبینی پرهیز کرد زیرا این امر بلای جان آدم خواهد شد.



وی عنوان داشت: آیت‌الله جوادی آملی توضیحی شگرف و کامل و تحریری مفصل و نرم از رسالة الولایة علامه طباطبایی ارائه کرده‌اند و جان کلام ایشان این است که شناخت انسان از خداوند باید به طرز صحیح و کامل باشد.



آیت الله احمدی با بیان اینکه علامه طباطبایی همواره تاکید داشت که جز از راه شریعت نمی‌توان به جایی رسید، افزود: البته بعید می‌دانم که عرفای واقعی شریعت را کنار گذاشته باشند چه اینکه ابن عربی هم در فتوحات می‌گوید هر کشفی جز از راه شریعت، کشفی شیطانی خواهد بود.