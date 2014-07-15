روسیه در اندیشه حملات هدفمند به اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از کامرسانت اعلام کرد که روسیه قصد دارد حملات هدفمندی را علیه اوکراین در واکنش به حملات این کشور به نقاط مرزی که موجب کشته شدن یک شهروند روس شده انجام بدهد.

در روزهای گذشته چندین گلوله توپ و خمپاره که توسط ارتش اوکرین شلیک شده بود به خاک روسیه اصابت کرد که در یک مورد از آنها دو منزل مسکونی در خاک روسیه تخریب شد.

بدنبال انتشار خبر تصمیم روسیه برای انجام حملات هدفمند، سایت ریاست جمهوری اوکراین مطلبی را منتشر کرد و در آن مدعی شد که هواپیمای نظامی این کشور که چند روز قبل مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرده بود از خاک روسیه مورد هدف قرار گرفته است.

در همین رابطه ارتش اوکراین نیز مدعی شد که نیروهای روسی در کنار جدائی طلبان اوکراینی در حال مبارزه با نیروهای دولتی هستند.

"پترو پورشنکو" رئیس جمهور اوکرین، در روز جمعه و پس از کشته شدن 30 نفر از نیروهای ارتش این کشور به دست جدایی طلبان، اعلام کرد که تا انتقام تمامی کشته شدگان را از جدایی طلبان نگیرد عملیات ارتش در شرق اوکراین ادامه خواهد داشت.

دولت اوکراین و حامیان غربی آن روسیه را متهم به حمایت از جدایی طلبان می کنند و در این راه تا کنون تحریم هایی را نیز علیه مسکو به اجرا گذاشته اند.