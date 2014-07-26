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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۲۳:۲۹

پيام تسليت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت عالم پارسا حاج شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی 

پيام تسليت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت عالم پارسا حاج شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت عالم پارسا مرحوم مغفور حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی پیام تسلیتی صادر کردند.

 

به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى،متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم پارسا و متتبّع مرحوم مغفور حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی رحمت الله علیه را به خاندان مکرّم و بازماندگان آن مرحوم و همه ی علاقمندان و مستفیدان از ثمرات علمی ایشان که پهنه ی گستره ئی از تاریخ و حدیث و تراجم و کتاب شناسی را در بر میگیرد، تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت مینمایم.
سید علی خامنه ای
4 مرداد 1393
 
 
کد مطلب 2338945

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