کنسرت «چرا رفتی» همایون شجریان تمدید شد/ اجرای دوئت گیتار کلاسیک در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پى استقبال تهرانى ها از كنسرت «چرا رفتى» به خوانندگى همايون شجريان و آهنگسازى تهمورس پورناظرى، اين كنسرت براى يک روز ديگر در تاريخ ٢٤ مردادماه در تهران تمديد شد. محمدحسين توتوچيان، تهيه كننده اين كنسرت گفت: بيش از ٢٤ هزار بليت اين كنسرت براى 8 اجرا در تاريخ 16، 17، 18 و ٢٣ به فروش رفته است .

وی در ادامه بیان کرد: با اينكه از پيش تبليغاتى براى اين كنسرت انجام نشده بود استقبال مخاطبان به حدى بود كه چند ساعت ابتداى فروش بليت، سايت ايران كنسرت با اختلال روبه رو شد. درخواست هنردوستان تهران ما را بر آن داشت كه كنسرت را براى يک شب ديگر در 24 مردادماه در تهران تمديد كنيم. در اين شب هم مانند شبهاى گذشته كنسرت در 2 اجرا در تالار بزرگ وزارت کشور به روى صحنه خواهد رفت و قيمت بليت ها از ٣٥ هزار تومان تا ١٠٠ هزار تومان است.

همچنين تاريخ اجراى اين كنسرت در شهرهاى كرمان 27 و 28 مردادماه، كرمانشاه 18، 19 و 20 شهریورماه، شيراز 22 ، 23 و 24 شهریورماه، اروميه 6 و 7 مهرماه و سنندج 19 و 20 مهرماه قطعى شد.

اجرای دوئت گیتار کلاسیک درفرهنگسرای نیاوران

دوئت گیتار کلاسیک با نوازندگی کیوان میرهادی و بابک ولی پور شنبه 11 مردادماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

این کنسرت شامل اجرای قطعه هایی از پدسکو، اسد، اسکارلاتی، کیوان میرهادی، استیو رایک و اندرو یورک است. کیوان میرهادی درباره برگزاری این کنسرت گفت: گیتار کلاسیک در ایران طرفدار زیادی ندارد و به همین دلیل است که ما سالنی صد نفره را برای برگزاری این کنسرت در نظر گرفته ایم و برای حفظ همین تعداد اندک از مخاطبان باید سطح اجراهایمان را همواره در حد مطلوبی حفظ کنیم.

وی ادامه داد: مسئله کمبود مخاطب به لایه های پایین جامعه برمی گردد. مخاطبان و علاقه مندان موسیقی در طول سال و برای انتخاب کنسرت های موسیقی با محدودیت مواجه هستند. آنها به دلایل مالی نمی توانند بیش از یک کنسرت را انتخاب کنند. به طور حتم بسیاری از مخاطبان ترجیح می دهند که این انتخابشان را به کنسرتی شاد اختصاص دهند.

میرهادی گفت: اجرا در سالن گوشه این فرهنگسرا، مراحل اداری ساده تری دارد. تعداد تماشاگران سالن گوشه نیز برای ما کافی است. قیمت بلیت های این کنسرت 30 هزار تومان و ظرفیت سالن نیز 100 نفر است.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم را انجام داده ایم تا همین کنسرت را در برخی شهرستان ها نیز برگزار کنیم. کرج، کرمانشاه، گرگان و رشت شهرهایی هستند که در آنها به اجرای کنسرت می پردازیم. دوئت گیتار نوازی کیوان میرهادی و بابک ولی پور شنبه ساعت 20 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.