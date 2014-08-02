فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های علی دایی بعد از دیدار پرسپولیس با نفت تهران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مربیان ما خودشان بازی‌های جام جهانی را دیدند. در آن مسابقات هم اشتباهات داوری بود ولی این صحبت‌ها مطرح نمی‌شد. هیچ جای دنیا اینطور درباره داوران صحبت نمی‌کنند.

وی افزود: پیش از شروع لیگ با حضور حسن زاده رئیس کمیته انضباطی در جلسه توجیهی تاکید کردیم که با افرادی که علیه کادر اجرایی مسابقات از جمله داوران صحبت کنند، به شدت برخورد خواهیم کرد و سر حرف خود هستیم.

رئیس کمیته داوران خاطرنشان کرد: دایی و سایر مربیان دیگر باید بدانند وقتی نام حرفه‌ای را یدک می‌کشند و در فوتبال حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند، باید حرفه‌ای عمل کند. این عزیزان باید شان نظام و همچنین جامعه داوری و جامعه ورزش را حفظ کنند.

اصفهانیان در ادامه، تاکید کرد: نمی‌خواهیم درباره مسائل فنی تیم‌ها صحبت کنیم ولی مربیان باید به موارد فنی تیمشان برسند. نمی‌گوییم داوران اشتباه ندارند ولی خود مربیان هم در چیدمان بازیکنان یا برنامه‌های فنی خود اشتباه دارند. مربیان باید به این مسائل برسند نه اینکه درباره داوری صحبت کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا داوری دیدار پرسپولیس با نفت مشکل خاصی داشت یا خیر، گفت: ما مسابقه را از تلویزیون تماشا کردیم ولی تا جایی که ما این بازی را دیدیدیم مشکلی نداشت. البته باید تمام مسابقات را آنالیز کرد و پس از آن درباره داوری حرف زد.

رئیس کمیته داوران در پایان درباره اعتراض تیم‌هایی مثل راه آهن و ذوب آهن به داوری هفته اول هم تصریح کرد: فیلم بازی استقلال و راه آهن را هنوز مشاهده نکرده‌ایم. ضمن اینکه خودم در بازی صبا با ذوب آهن در ورزشگاه حضور داشتم و دیدم که داور مشکلی نداشت.