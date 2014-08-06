زمان برپایی هشتمين جشنواره «موسيقي جوان» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي ترابي دبير اجرايي هشتمين جشنواره «موسيقي جوان» با اعلام زمان برگزاري اين دوره از جشنواره گفت: در اين دوره كه با هدف تمركز بر دو بخش تكنوازی و تكخوانی در حوزه موسيقي دستگاهی ایرانی و موسیقی غربی برگزار می‌شود پذيرفته شدگان مرحله اول از تاریخ 15 تا 19 شهريورماه در حضور هيات داوران هر بخش به اجراي برنامه خود می‌پردازند.

وي ادامه داد: مراسم اختتاميه هشتمين جشنواره «موسيقي جوان» كه به معرفی برگزيدگان اين دوره اختصاص دارد نيز روز 20 شهريورماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

مديرعامل انجمن موسيقي ايران یاد آور شد: فراخوان هشتمين جشنواره «موسيقي جوان» 7 اسفندماه سال 92 منتشر شد كه طي آن بیش از 1026 متقاضي از سراسر كشور براي حضور در اين جشنواره اعلام آمادگی كردند.

وی خاطرنشان کرد: هم اكنون هيات انتخاب در حال بررسی آثار هستند كه با اعلام راي نظر نهايی خود، اسامي پذيرفته شدگان هفته آينده اعلام خواهد شد.

دبير اجرايي جشنواره هشتم موسيقي جوان در ادامه گفت: هشتمين جشنواره «موسيقي جوان» با برخورداري از حضور برجسته ترين اساتيد موسيقي همچون حسين عليزاده، شهرام ناظري، رامبد صديف، مجيد كياني، داريوش طلايي، شاهين فرهت، آذين موحد، رافائل ميناسكانيان، مرجان قنبري مهر و مهرداد پاكباز در تركيب شواري سياستگذاری خود و نيز داوران با سابقه برگزار می‌شود.

هشتمين جشنواره «موسيقي جوان» از تاریخ 15 تا 20 شهريورماه در تالار رودكي و وحدت برگزار می‌شود.