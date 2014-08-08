اصناف و بازاریان خراسان جنوبی برای جمع آوری کمک های مردمی به مردم مظلوم غزه اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدان شناس پنجشنبه شب در دومین یادواره شهدای اصناف بیرجند اظهار کرد: شهیدان با نثار خون خویش درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردند.

وی با اشاره به اینکه امروز تمام مستضعفان جهان چشم به این انقلاب دوخته اند، تصریح کرد: تمام برکاتی که امروز نصیبت ملت شده در سایه رهبری های داهیانه امام راحل، مقام معظم رهبری و خون پاک شهیدان است.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی به نقش اصناف در طول تاریخ اشاره و تاکید کرد: اصناف در طول تاریخ در مناسبت های مختلف همواره در فعالیت های اجتماعی و نیز در دفاع از حقوق مردم حضور پر رنگ و تاثیرگذاری داشته اند.

یزدان شناس به نقش اصناف در مبارزه با رژیم ستمشاهی اشاره کرد و افزود: شهیدانی چون لاجوردی، امانی و عسگراولادی با ترک کسب و کار خود و تحمل زندانی ها، حبس ها و شکنجه های طولانی رژیم طاغوت در خط مقدم مبارزه در کنار سایر مردم حضور داشتند.

وی به حضور پررنگ اصناف و بازاریان در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در طول سال های دفاع مقدس اصناف و بازاریان با اعزام کاروان های کمک رسانی خود به رزمندگان در جبهه ها نقش موثری داشتند.

اصناف نقش موثری در اجرای طرح های اقتصادی دولت دارند

وی با بیان اینکه امروز نیز همچون گذشته اصناف در اجرای طرح های اقتصادی با دولت همکاری مؤثری دارد، تصریح کرد: همکاری اصناف و بازاریان در اجرای طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها سبب شد تا این طرح با موفقیت در سطح کشور اجرایی شود.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه" ما می‌خواهیم اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد داشته باشد و هم در مقابل حرکت‌های غیرمترقبه اقتصادی از مسیر بالندگی خارج نشود"، اظهار کرد: باید وضعیت اقتصادی کشور و نظام به گونه‌ای شود که در مقابل ترفندهای دشمن کمترین آسیب را ببیند.

یزدان شناس بیان کرد: اصناف و بازاریان خراسان جنوبی آمادگی خود در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را اعلام می کنند تا اقتصاد خود را در مقابل جنگی که دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده بیمه کنیم.

وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان خراسان جنوبی از ابتدای انقلاب تاکنون 80 شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده اند، یادآور شد: اصناف همیشه مدافع و دلسوز نظام و انقلاب بوده و خواهند بود.

یزدان شناس تصریح کرد: هر واحد صنفی باید یک سنگر اقتصادی و فرهنگی در مقابل تهاجم استکبار و پایگاهی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی برگزاری یادواره شهدا را تجدید پیمان و عهدی با آرمان های شهدا دانست و گفت: برگزاری یادواره شهدا موجب می شود تا نسل جوان با سیره شهدا آشنا و جوانان را در مقابل تهاجم استکبار بیمه کند.

در پایان این مراسم از 31 خانواده شهید اصناف شهرستان بیرجند تجلیل شد.