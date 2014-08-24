به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص اختصاص ارزهای بلوکه شده ایران به واردات کالاهای اساسی، گفت: هزینه کرد ارزهای بلوکه شده دو قسمت است که بخشی از آن تنها با مصوبه بانک مرکزی اختصاص می یابد که مجموع آن، 7 میلیارد دلار است که هر کجا که بانک مرکزی لازم بداند، این ارزهای بلوکه شده اختصاص خواهد یافت.

وزیر صنعت و معدن تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: این بخش از ارزهای بلوکه شده برای کالاهای اساسی استفاده نشده و بیشتر صرف خرید طلا و ذخیره سازی ارز به عنوان پشتوانه پول ملی از سوی بانک مرکزی شده و البته ممکن است در موارد خاصی که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود.

وی تصریح کرد: بخش دیگری از پول های بلوکه شده براساس تفاهم های صورت گرفته برای کالاهای اساسی استفاده خواهد شد که البته محدودیتی در زمینه استفاده از آن وجود ندارد.

به گفته نعمت زاده، در سال جاری بین 10 تا 12 میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که به تناسب اعلام نیاز وزارت صنعت معدن و تجارت، اختصاص می یابد.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: با توجه به پیش بینی تولید 7 میلیون تن گندم ممکن است میزان خریدهای گندم کاهش یابد که بر همین اساس ارز کمتری نیز نیاز خواهیم داشت، اما در مجموع محدودیتی برای استفاده از ارزهای بلوکه شده در واردات کالاهای اساسی وجود ندارد.

نعمت زاده ادامه داد: بیشتر واردات کالاهای اساسی متمرکز بر نهاده های دامی است که برای تولید گوشت قرمز و مرغ مورد استفاده قرار می گیرد. اما یکی دیگر از اقلام عمده وارداتی در کالاهای اساسی برنج است که واردات این کالای اساسی نشان می‌دهد مردم کمتر صرفه جویی می‌کنند.

به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت سال گذشته متاسفانه بالغ بر 2.1 میلیارد دلار واردات برنج خوراکی صورت گرفته که اگر نصف این مبلغ را به بخش تولید برنج اختصاص دهیم، غوغا می‌کند و کمبودها برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: علی رغم مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها و تنظیم بازار مبنی بر اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران می تواند 300 هزار تن برنج وارد کند اما بنده شخصا جلوی واردات برنج را گرفته ام چرا که فصل برداشت برنج داخلی در پیش است و برای جبران کسری کشور بعد از فصل برداشت برنج اقدام خواهد شد.