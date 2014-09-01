به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان یکشنبه شب در نشست خبری نمایش"ترانه‌های قدیمی" در سالن عروسکی مجتمع امام رضا(ع) مشهد با بیان اینکه نمایشنامه "ترانه‌های قدیمی" بر اساس نمایش "اینجا تهران است" نوشته شده ابراز کرد: اتفاقات مختلف این نمایش در کنار نمادهای شهری روایت می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای نمایش "ترانه های قدیمی" در مشهد افتخار است، افزود: نباید مرز میان تئاتر تهران با مشهد یا هر شهر دیگری برداشته شود چرا که هر شهری با دارا بودن ویژگی‌های خاص بومی، می‌تواند جرقه‌ای جدید در تئاتر روشن کند.

مشهد ظرفیت‌های خوبی در حوزه تئاتر دارد

رحمانیان با اشاره به ظرفیت‌ها و شرایط خاص و منحصر به فرد تئاتر در مشهد بیان کرد: این شهر از ظرفیت‌های بسیاری در حوزه تئاتر برخوردار است.

وی به وجود سالن‌های نمایش خوب، هنرمندان توانا و تماشاگران علاقه‌مند به هنر نمایش در مشهد اشاره کرده و گفت: همین امر سبب شد که این کلانشهر مذهبی را برای اجرای نمایش خود انتخاب کنیم.

رحمانیان ضمن اشاره به مهاجرت هنرمندان مشهدی به تهران ابراز کرد: شاید این امرخوب نباشد اما سبب شده نسل جدید هنرمندان این شهر با نمایشنامه‌هایی بسیار خوب گوی سبقت را از هنرمندان تهرانی بربایند.

وی تصریح کرد: دوران خوب فعلی تئاتر مشهد مرهون تلاش‌های هنرمندان پیشکسوت تئاتر در این شهر است که در شرایط سخت گذشته، اجرای نمایش‌ها را ادامه دادند.

رحمانیان به اتفاقات خوب یک ساله اخیر در تئاتر اشاره کرده و گفت: تئاتر در حال حاضر بدون کمک و همکاری دولت به شیوه‌ای خاص کار خود را ادامه می‌دهد.

کارگردان نمایش "ترانه های قدیمی" درک بازیگر از توانایی‌های خود در کنار استفاده از تجربیاتش را مهم دانسته و عنوان کرد: معمولا هنرمندانی که فعالیت هنری خود را از تئاتر آغاز کرده اند بهتر از دیگر بازیگران می‌توانند در این حوزه هنرنمایی کنند.

حرف اول را در هنر گردش اقتصادی هنرمند می‌زند

اشکان خطیبی بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر که در نمایش "ترانه‌های قدیمی" هم ایفای نقش می‌کند در ادامه این نشست ابراز کرد: همه هنرمندان پیشرفت را دوست دارند بنابراین حضور هنرمندان سینما در تئاتر یا بالعکس دلیلی بر ضعف آنها محسوب نمی‌شود.

خطیبی با بیان اینکه حرف اول را در هنر گردش اقتصادی هنرمند می‌زند، افزود: به نظر من به هنرمندی که با نداشتن درآمد مناسب و در مقابل داشتن هزینه‌های بسیار، تصمیم به مهاجرت به پایتخت را می گیرد، ایرادی وارد نیست.

نوید اسدیان یکی از تهیه‌کنندگان نمایش "ترانه‌های قدیمی" هم در ادامه گفت: هدف ما برای اجرای نمایش توسط گروه‌های تهرانی در مشهد، تعامل مستقیم و بیشتر آنها با هنرمندان مشهدی و کمک به پیشرفت هنر تئاتر و نمایش در پایتخت معنوی کشور است.

وی همکاری مسئولان، رسانه‌ها و استقبال شهروندان را عاملی بر توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر تئاتر در خراسان رضوی دانسته و عنوان کرد: می‌خواهیم مردم را با تئاتر و ظرفیت‌های آن در مشهد بیشتر آشنا کرده و با تلفیق هنرمندان مشهدی در گروه‌های نمایشی در تهران به این روند سرعت بخشیده و نگاه جدیدی را به ظرفیت‌های این کلان شهر مذهبی ایجاد کنیم.

شایان ذکر است که نمايش "ترانه هاي قديمي" به نويسندگي و کارگرداني محمد رحمانيان از 26 تا 28 شهریور ماه امسال در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد در دو نوبت و در ساعت های 17 و 20 به روی صحنه می‌رود.