نادر طالب زاده کارگردان پس از دیدن «فاکتور صوری» درباره این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: این فیلم مستند به نقد نظام بانکداری اشاره داشته است و به اعتقاد من از جهت ساختار توانسته اصل مطلب را بیان کند و به یک اثر تلویزیونی قابل قبول و تاثیرگذار تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: به نظر من وضعیت بانکداری در کشور مانند فردی سرطانی است که اگر امروز تومور را استخراج کنیم، قابل علاج است وگرنه دیر می‌شود، لذا طبق سخنان امام (ره) و مقام معظم رهبری باید علما، فضلا و مردم را نسبت به این موضوع حساس‌تر کرد.

طالب‌زاده یکی از مزیت‌های «فاکتور صوری» را امکان پخش تلویزیونی آن عنوان کرد و گفت: این فیلم مستند به لحاظ نوع بیانی که در نقد نظام بانکداری دارد و همچنین از جهت محتوا قابلیت پخش از صدا و سیما را دارد.

این فیلمساز تاکید کرد: گاهی اوقات یک فیلم مستند را نمی‌ توان از تلویزیون پخش کرد، اما این قدرت را دارد که دست به دست شود و تعداد بالایی از مخاطبان آن را ببینند و درباره فیلم بحث و گفتگو کنند.

طالب‌زاده در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات نقد و بررسی برای این فیلم مستند گفت: جلسات متعددی باید درباره این فیلم مستند برگزار شود و در این میان از افراد و کارشناسان مختلفی دعوت کرد تا در مورد موضوع اصلی یعنی بانکداری و مطالبات مردم صحبت کنند.

این مستندساز در ادامه با اشاره به زبان و لحن بیان نقد نظام بانکداری در مستند «فاکتور صوری» بیان کرد: به نظر من زبان فیلم در حال حاضر مبهم است و البته این ابهام ایرادی هم ندارد.

طالب‌زاده در پایان صحبت های خود با اشاره به نقد سیستم بانکی کشور گفت: امروزه سیستم بانکی به لحاظ عملیاتی درست است و شکل ظاهر اسلامی دارد اما در جزئیات که وارد می‌شود پر از اشکال است و در این میان مردم متوجه نشدند که کدامیک خوب و کدامیک شرعی است.