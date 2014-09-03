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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۱۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

دیدگاه طالب‌زاده درباره نظام بانکداری/ «فاکتور صوری» قابلیت پخش تلویزیونی دارد

دیدگاه طالب‌زاده درباره نظام بانکداری/ «فاکتور صوری» قابلیت پخش تلویزیونی دارد

نادر طالب‌زاده پس از دیدن فیلم مستند «فاکتور صوری» که به موضوع نظام بانکداری در ایران می پردازد این اثر را قابل پخش از تلویزیون دانست.

نادر طالب زاده کارگردان پس از دیدن «فاکتور صوری» درباره این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: این فیلم مستند به نقد نظام بانکداری اشاره داشته است و به اعتقاد من از جهت ساختار توانسته اصل مطلب را بیان کند و به یک اثر تلویزیونی قابل قبول و تاثیرگذار تبدیل شود. 

وی در ادامه افزود: به نظر من وضعیت بانکداری در کشور مانند فردی سرطانی است که اگر امروز تومور را استخراج کنیم، قابل علاج است وگرنه دیر می‌شود، لذا طبق سخنان امام (ره) و مقام معظم رهبری باید علما، فضلا و مردم را نسبت به این موضوع حساس‌تر کرد.

طالب‌زاده یکی از مزیت‌های «فاکتور صوری» را امکان پخش تلویزیونی آن عنوان کرد و گفت: این فیلم مستند به لحاظ نوع بیانی که در نقد نظام بانکداری دارد و همچنین از جهت محتوا قابلیت پخش از صدا و سیما را دارد.

این فیلمساز تاکید کرد: گاهی اوقات یک فیلم مستند را نمی‌ توان از تلویزیون پخش کرد، اما این قدرت را دارد که دست به دست شود و تعداد بالایی از مخاطبان آن را ببینند و درباره فیلم بحث و گفتگو کنند.

طالب‌زاده در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات نقد و بررسی برای این فیلم مستند گفت: جلسات متعددی باید درباره این فیلم مستند برگزار شود و در این میان از افراد و کارشناسان مختلفی دعوت کرد تا در مورد موضوع اصلی یعنی بانکداری و مطالبات مردم  صحبت کنند.

این مستندساز در ادامه با اشاره به زبان و لحن بیان نقد نظام بانکداری در مستند «فاکتور صوری» بیان کرد: به نظر من زبان فیلم در حال حاضر مبهم است و البته این ابهام ایرادی هم ندارد.

طالب‌زاده در پایان صحبت های خود با اشاره به نقد سیستم بانکی کشور گفت: امروزه سیستم بانکی به لحاظ عملیاتی درست است و شکل ظاهر اسلامی دارد اما در جزئیات که وارد می‌شود پر از اشکال است و در این میان مردم متوجه نشدند که کدامیک خوب و کدامیک شرعی است.

 

کد مطلب 2362747

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