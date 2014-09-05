به گزارش خبرنگار مهر، سعید نجفی گیتاریست اصلی گروه کولی در ابتدای این برنامه موسیقایی از بهروز فرمانی نوازنده کاخن و مدیر اجرایی کنسرت تقدیر کرد.

وی بعد از تقدیر و تشکر های همیشگی و معمول کنسرت های موسیقایی اولین برنامه خود را با تک نوازی گیتار در دو قطعه آغاز کرد و پس از آن نیز بهروز فرمانی نوازنده کاخن و سینا خانی زاده و بهروز آقایی در اجرای قطعه سوم او را همراهی کردند که خانی‌زاده و آقایی به شیوه مرسوم آثار اسپانیولی با دست زدن های ریتمیک خود بخشی از موسیقی را اجرا کردند.

«پالماس» یا همان کف زدن یکی از عناصر حیاتی فلامنکو است که هنرمندان فعال موسیقی این حوزه اعم از نوازندگان و خوانندگان برای شمارش ریتم و خفظ یکنواختی آن در موسیقی به کار می بردند. این نوع حفظ ریتم در موسیقی فلامنکو گونه های متعددی دارد که گروه «کولی» به سرپرستی سعید نجفی قطعه سوم خود را به این شیوه اجرا کرد که این قطعه به دلیل ساختار متفاوتی که داشت با استقبال مواجه شد.

آرین کشیشی نوازنده گیتار الکتریک و عضو گروه موسیقی کامنت هنرمند دیگری بود که بعد از اجرای قطعه چهارم که به تکنوازی گیتار اختصاص داشت گروه را در اجرای قطعه پنجم کنسرت یاری کرد.

قطعه ششم هم بدون کشیشی اجرا شد تا کنسرت دیشب به پایان بخش نخست خود برسد.

در بخش دوم کنسرت هم که با استراحتی کوتاه از سوی گروه همراه بود، سعید نجفی با اجرای تکنوازی گیتار کار را آغاز کرد ضمن اینکه اجرای قطعاتی با تکنوازی گیتار الکتریک و اجرای چند قطعه با همراهی ساز دهنی، کوزه و سازهای کوبه ای از آهنگسازان و نوازندگان صاحب نام موسیقی فلامنکو همچون پاکو دلوسیا، ویسنته آمیگو، توماتیو، خراردو نونز و چیکوئلو از جمله قطعه هایی بود که برای مخاطبان اجرا شد.

سعید نجفی در بخش دوم کنسرت که تهمورس پورناظری نوازنده و آهنگساز آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان» مهمان ویژه آن بود از بهرام پورناصح نوازنده و مدرس پیشکسوت موسیقی که استاد وی نیز هست، تشکر کرد.

از نکات جالب توجه کنسرت گروه «کولی» حضور پرتعداد کودکان و نوجوانانی بود که ورود آنها در کنسرت های موسیقایی به طور معمول ممنوع است اما آنها در کنسرت دیشب حضور خوبی داشتند و سکوت این کودکان در حین برنامه قابل توجه بود.

یکی دیگر از نکان حاشیه کنسرت، فیلمبرداری و عکاسی متعدد تماشاگران بود که بدون هیچ گونه ممانعتی از سوی مسوولان سالن مشغول عکاسی و تصویربرداری بودند.

سعید نجفی، آرین کشیشی، محمد غفاری، حسین مویدخواه، سینا خانی زاده، بهروز آقایی نوازندگان گروه «کولی» بودند که در این کنسرت برنامه های خود را اجرا کردند. حسین مویدخواه به گفته نجفی اولین اجرای صحنه ای خود را تجربه می کرد.

سالن ایوان شمس در حالی دیشب میزبان کنسرت بود که به نظر می‌رسد سالن نسبتا مناسبتی برای اجرای برنامه هایی از این دست است و می تواند به ظرفیت اندک سالن های اجرای کنسرت اضافه شود.