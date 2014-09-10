تولید مگان به صفر رسید/ قیمت 100 میلیون تومانی پیش روی مشتریان

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای چند دوره گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تیراژ تولید انواع خودروها نشانگر رسیدن تولید مگان به صفر است و همین امر سبب شده تا قیمت این خودرو در بازار به شدت افزایش یابد.

بررسی های میدانی مهر نشانگر این است که برخی دارندگان خودروهای صفر کیلومتر مگان، قیمت را به شدت بالا کشیده اند و از سوی دیگر، با توقف تولید مگان، حتی خودروهای دست دوم نیز با افزایش حداقل 3 تا 4 میلیون تومانی در بازار مواجه شده اند.

فعالان بازار خودرو می گویند که از چند ماه قبل که عرضه مگان صفر کیلومتر از سوی پارس خودرو کاهش یافت، پیش بینی می کرده اند که این خودرو با افزایش قیمت مواجه شود و بنابراین خرید این خودرو اوج گرفته و برخی آن را به اشتیاق افزایش قیمت، خریداری و نگه داشته اند تا بتوانند سود مناسبی در این میان داشته باشند.

از سوی دیگر، دارندگان خودروی مگان نیز در صدد فروش این خودرو البته با قیمت های بالاتری نسبت به عرف بازار برآمده اند و به همین دلیل، بازار خرید و فروش این خودرو در رکود معاملات خودرو، تحرک چشمگیری را از خود نشان می دهد.

قیمت انواع مگان کارکرده در بازار

هم اکنون یک دستگاه مگان 2000 اتومات با کارکرد 73 هزار کیلومتر 65 میلیون تومان قیمت گذاری شده است، همچنین یک دستگاه مگان 1600 دنده ای مدل 88 با کارکرد 50 هزار کیلومتر نیز از سوی فروشنده 56 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

یک دستگاه مگان 2006 دنده ای 1600 با کارکرد 164 هزار کیلومتر نیز از سوی فروشنده 42 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری شده است. یک دستگاه مگان فول اتومات آخر 91 با کارکرد 22 هزار کیلومتر نیز از سوی فروشنده 81 میلیون تومان قیمتگذاری شده است. یک دستگاه مگان فول اتومات مشکی مدل 90 با کارکرد 57 هزار کیلومتر نیز 74 میلیون و 700 هزار تومان قیمگذاری شده است.

یک دستگاه مگان اتومات 2000 مدل 90 با کارکرد 52 هزار کیلومتر نیز از سوی فروشنده 71 میلیون تومان قیمتگذاری شده است. همچنین یک دستگاه مگان 2000 اتومات با کارکرد 89 هزار کیلومتر نیز 65 میلیون و 500 هزار تومان قیمگذاری شده است.

در این میان اگرچه تعداد آگهی های مگان در نیازمندی های روزنامه همشهری که بیشترین تعداد مراجعات مردم برای خرید و فروش اتومبیل را به خود اختصاص داده است، امروز تنها به یک آگهی ختم می شود، اما قیمت یک دستگاه مگان اتومات مشکی مدل 90 به قیمت 92 میلیون تومان نرخگذاری شده است، ضمن اینکه یک دستگاه مگان اتومات مشکی صفر مدل 91 نیز 92 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.

در عین حال یک دستگاه مگان دنده ای سفید مدل 92 نیز 90 میلیون تومان و یک دستگاه مگان دنده ای سفید مدل 91 نیز 85 میلیون تومان نرخگذاری شده است. در عین حال برخی فعالان بازار می گویند که قیمت مگان در روزهای گذشته حتی تا 100 میلیون تومان هم رسیده است.