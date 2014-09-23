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۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

متعاقب حمله آمریکا به مواضع داعش/

تروریستها از دیرالزور عقب نشینی کردند/هلاکت هفت نفر از اعضای النصره در الرقه

تروریستها از دیرالزور عقب نشینی کردند/هلاکت هفت نفر از اعضای النصره در الرقه

منابع سوری از عقب نشینی تروریستهای داعش از شهر المیادین در دیرالزور و همچنین کشته شدن هشت غیر نظامی و هلاکت هفت نفر از تروریستهای النصره در جریان حملات شب گذشته، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، به دنبال حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در شهر الرقه و حومه آن برخی منابع سوری از عقب نشینی تروریستهای داعش از شهر المیادین در حومه دیرالزور خبر دادند.

از سوی دیگر خبرگزاری آلمان به نقل از دیده بان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که در جریان حملات آمریکا به مواضع داعش شب گذشته هفت نفر از تروریستهای النصره به هلاکت رسیده و هشت غیر نظامی  نیز کشته شدند.

از سوی دیگر ارتش اردن بر مشارکت خود در حملات هوایی علیه مواضع داعش، طی شب گذشته در کنار آمریکا تاکید کرد.

شایان ذکر است حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در شهر الرقه و حومه آن، با همکاری چند کشور عربی شب گذشته انجام شد.

کد مطلب 2375950

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