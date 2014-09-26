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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

تیم ملی والیبال به راحتی هند را پشت سر گذاشت

تیم ملی والیبال به راحتی هند را پشت سر گذاشت

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی اینچئون برابر هند به برتری دست یافت تا صعود خود را به مرحله سوم این رقابتها قطعی کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، تیم ملی والیبال ایران دومین مسابقه خود را در بازی‌های آسیایی عصر امروز برابر هند برگزار کرد که در سه ست متوالی این تیم را از پیش روی برداشت. تیم کشورمان در این دیدار به ترتیب با امتیازات 25 بر 22، 25 بر 22 و 25 بر 18 مقابل حریف خود برنده شد.

اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی در این بازی هم به اکثر نفرات اصلی استراحت داد. شهرام محمودی، عادل غلامی، پوریا فیاضی، مهدی مهدوی، فرهاد ظریف و میلاد عبادی پور نفراتی بودند که از ابتدا در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند. در شروع ست سوم مهدوی از ناحیه مچ پا احساس درد کرد تا معروف کاپیتان تیم ملی وارد بازی شود.

اعضای تیم ملی کره‌جنوبی با حضور در سالن از نزدیک بازی ایران و هند را نظاره‌گر بودند. اندک تماشاگران ایرانی که در سالن حضور داشتند هم بعد از هر اشتباه بازیکنان کشورمان شعار "عیبی یوخ" سر دادند.

تیم ملی والیبال ساعت 15 فردا به مصاف مالدیو می‌رود.

کد مطلب 2377822

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