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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

بهادر مولایی: چاره ای جز رها کردن وزنه نداشتم/ شانس با من یار نبود

بهادر مولایی: چاره ای جز رها کردن وزنه نداشتم/ شانس با من یار نبود

بهادر مولایی ملی پوش دسته فوق سنگین وزنه برداری تیم ایران پس از کناره گیری از رقابتهای دوضرب گفت: زانوی مصدومم بارها خالی کرد و دیگر نمی توانستم به مسابقه ادامه دهد.

به گزارش حبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، بهادر مولایی بعد از کناره گیری از رقابتهای دوضرب دسته فوق سنگین وزنه برداری بازیهای آسیایی گفت: امروز در حین مسابقه زانویی مصدومم دوبار خالی کرد و لق زد که سپس درد شدیدی گرفت و مجبور شدم وزنه را رها کنم.

وی تصریح کرد: در مجموع از رکورد یک ضربم می توانستم بیشتر بزنم ، اما مدال مجموع در رنکینگ محسوب می شود و رکورد یکضرب به تنهایی تعیین کننده نیست.

مولایی ادامه داد: رضازاده و زارع گفتند سعی کنم سنگین تر و سریع تر یکضرب را بزنم که برای مجموع در دوضرب راحت تر باشم، اما متاسفانه شانس با من یار نبود و نتوانستم کارم را به خوبی انجام دهم.در نهایت شرمنده کادر فنی و پدر و مادرم شدم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2377952

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