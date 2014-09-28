قبل از تراکتورسازی مشاور افشارزاده بودم/ از خطیبی مرخصی گرفتم

سعید آلوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیبتهایش در تمرینات تراکتورسازی و ناراحتی مسئولان این باشگاه بعد از صدور حکم مشاور باشگاه استقلال، اظهار کرد: من چندین سال است که با تیمهای مختلفی کار میکنم و رزومهام مشخص است. 15 سال است که به صورت حرفهای با تیمهای مختلف از جمله سپاهان، استیل آذین، گسترش فولاد، ماشین سازی، تیم ملی و 17 رشته ورزشی دیگر که در المپیک حضور داشتند، کار کردهام.
وی افزود: من قبل از آنکه باشگاه استقلال برایم حکم صادر کند، برای چند سال مشاور عالی بهرام افشارزاده بودم. خدا را گواه میگیرم که بعد از صدور حکم مشاوری از باشگاه استقلال نه من تماسی با مسئولان این باشگاه داشته ام و نه آنها به من زنگی زدهاند. من کار حرفهای خود را بلدم. 15 سال است روی این سیستم نان میخورم و کارم را به نحو احسن انجام میدهم.
مربی بدنساز باشگاه تراکتورسازی با اشاره به دوران حضورش در این تیم، تاکید کرد: خود خطیبی شاهد است که در اردوی ترکیه روزی 5 جلسه تمرین برگزار میکردیم. کدام مربی بدنساز در ایران چنین کاری انجام میدهد. تمام زندگی خود را کنار گذاشتم و در این مدت تمام وقت در خدمت تراکتورسازی بودم.
آلوسی درباره اینکه خطیبی گفته بود او را در اختیار باشگاه قرار داده است، گفت: صددرصد این یک تصمیم حرفهای است. باور کنید وقتی باشگاه استقلال برایم حکم مشاوری صادر کرد، کامران صاحب پناه (رئیس هیات مدیره استقلال) به من گفت به کارَت در تراکتورسازی بچسب.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رسول خطیبی و جمشید نظمی همه جوره مرا حمایت کردند. نظمی مثل برادر من بوده و بسیار زحمت کش است. او به نحو مطلوب و سالم باشگاهداری میکند و تا جایی که در توان داشته در خدمت تراکتورسازی بوده است.من دست مسئولان باشگاه تراکتورسازی را میبوسم و هر تصمیمی که درباره من بگیرند را قبول میکنم.
مربی بدنساز تراکتورسازی یادآور شد: خلاف من زمانی ثابت میشود که با استقلال همکاری کرده باشم. در صورتی که بعد از صدور حکم مشاوری ام از باشگاه استقلال سر سوزنی همکاری با این باشگاه نداشتهام و همانطور که گفتم حتی یک تماس هم با آنها نگرفته ام.
آلوسی درباره اینکه از چه زمانی در تمرینات تراکتورسازی حاضر نشده است، گفت: من از رسول خطیبی مرخصی 20 روزه گرفتم. بعد از آن در رسانهها خواندم که خطیبی گفته بود مرا در اختیار باشگاه قرار میدهد. خطیبی هم حق دارد. او نگران تیم و هواداران است. من سابقه همکاری زیادی با خطیبی دارم و مربی بدنساز اختصاصی او در تیم ملی و حتی زمانی که در دبی بازی میکرد، بودم. بدون شک اگر خطیبی از من کوتاهی دیده بود، با من همکاری نمیکرد.
وی در خصوص اینکه مدیرعامل تراکتورسازی گفته است آلوسی بدون هماهنگی از تراکتورسازی رفته، گفت: من از خطیبی اجازه گرفتم. به هر حال هرچه مسئولان باشگاه بگویند، قبول میکنم.من بعد از بازی با پرسپولیس مرخصی 20 روزه گرفتم که این موضوع را قبل از فصل هم گفته بودم. من تابع نظر باشگاه تراکتورسازی هستم و اگر آنها بخواهند، همکاری ما ادامه خواهد یافت.
مربی بدنسازی تراکتورسازی در پایان گفت: صد درصد حق با باشگاه تراکتورسازی است و من هم چارهای جز عذرخواهی و تقدیر و تشکر ندارم. من امروز یا فردا به تبریز میروم تا با مدیرعامل باشگاه صحبت کنم. اگر نظمی عذرخواهی مرا بپذیرد، مجددا در تراکتورسازی کار میکنم.
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