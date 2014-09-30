به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، مهدی بی باک بعد از قهرمانی مسعود حجی زوار در مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی اظهار کرد: حریف ازبکستانی مسعود در مرحله نیمه نهایی توانسته بود نماینده کره جنوبی را با اقتدار شکست بدهد. به همین خاطر هم پیش بینی می کردیم که مسابقه نزدیکی در فینال با مسعود داشته باشد.

مربی تیم ملی تکواندو ادامه داد: رقیب مسعود در مسابقات گرندپری هم حضور داشت. ما به او تاکید کرده بودیم که اشتباه بازی های گرندپری را تکرار نکند و از فرصت ها برای پیروزی استفاده کند.

بی باک در پایان گفت: در این مسابقه مسابقه قدر فرصت ها را دانست و توانست مدال خوش رنگ طلا را برای کاروان ایران به ارمغان بیاورد.