بیابانگرد مغلوب کشتی گیر کره جنوبی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، افشین بیابانگرد در دور دوم رقابتهای وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای آسیایی کره جنوبی به مصاف "هان سو ریو" قهرمان جهان از کره جنوبی رفت و با نتیجه 3 بر صفر مغلوب حریف شد. بدین ترتیب فرنگی کار کشورمان باید در انتظار فینالیست شدن این حریف کره ای بماند تا او نیز در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز بجنگد.

بیابانگرد در دور اول "روسلان تساریف" از قرقیزستان را با نتیجه 8 بر صفر شکست داده بود.

بيابانگرد پس از كسب مدال برنز رقابتهاي جهاني ازبکستان در وزن71 كيلوگرم در آخرين روزها جايگزين اميد نوروزي شد و براي حضور در اين رقابتها مجبور به کاهش وزن زیادی شد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.