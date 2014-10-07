قرقیزستان مقصد نهایی صادرات ایران به کشورهای حوزه قفقاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رسولیان با اشاره به جدیت جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری‌ها و مبادلات تجاری با کشور قرقیزستان اظهار کرد: برگزاری بزرگترین نمایشگاه اختصصاصی کالاهای ایرانی در بیشکک قرقیزستان در مهر ماه امسال و حضور شرکت‌های توانمند کشورمان می‌تواند به تقویت حضور ایران در بازارهای آزاد جهان کمک کند.

وی با اشاره به اقدام عملیاتی و همه جانبه خراسان رضوی و محوریت استان در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ایران در قرقیزستان و تاجیکستان در چند سال آینده افزود: قرقیزستان از لحاظ شرایط و مقررات صادرات و واردات از بهترین و آزادترین کشورهای منطقه است و این کشور از ظرفیت های مناسبی در بخش‌های زیرمجموعه کشاورزی، صنعت و معدن برخوردار است و در بین کشورهای آسیای میانه شرایط بسیار مستعد و مناسبی برای تجارت دارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان با بیان اینکه حوزه تخصصی خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در قرقیزستان سرمایه‌گذاری کرده است، تصریح کرد: قرقیزستان نه تنها بازار خوبی برای فروش کالاهای ماست بلکه می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گذاری و ساخت کارخانجاتی برای تولید یا لااقل بسته بندی کالاهای ایرانی و افزایش صادرات ما باشد تا صادرات به تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای حوزه آسیای میانه را نیز از آنجا پوشش دهیم.

وی با اشاره به بخش عمده صادرات ایران به قرقیزستان از استان خراسان رضوی و قرار گرفتن این کشور در یکی از 5 بازار اصلی هدف تجاری استان گفت: در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی باید از فرصت‌های پنهان و نیازهای کشف نشده بازار قرقیزستان به نفع صادرات استان استفاده کنیم و می بایستی بر لزوم سرمایه‌گذاری در زمینه دارو، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی در این کشور به شدت پیگیر بوده و جدیت داشته باشیم.

رسولیان با اشاره به اینکه بسیاری از نمایشگاه های برپا شده در قرقیزستان کمتر با نگاه به توسعه تجارت دو کشور بوده است اظهار کرد: در این دوره از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در قرقیزستان توجه و تمرکز بر نگاه ملی و شناسایی نیازهای وارداتی این کشور و صادرات مجدد از قرقیزستان است تا از این طریق سنگ بنای توسعه صادرات ایران در مسیر جاده ترانزیتی چابهار تا آسیای میانه با حضور قدرتمندانه و تجاری ایران رقم بخورد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان تصریح کرد: در حال حاضر مصالح ساختمانی، مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، رنگ و فرش و لوازم صنعتی را صادر می کنیم، بخش فنی مهندسی نیز در پروزه هایی فعالیت می کند و این فعالیت در حال افزایش است.

گفتنی است، نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایران در بیشکک قرقیزستان با حضور گروه های کالایی و محصولات صنایع غذایی، خودرو، مصالح ساختمانی، انرژی، عمران و راه سازی، خدمات فنی، مهندسی و مخابراتی، معدن و تجهیزات و دستگاه های استخراج معدن، تجهیزات و تولیدات کشاورزی، شیشه، مصنوعات و پلاستیک، الیاف و منسوجات، ، محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع دستی، فرش دستباف و ماشینی، لوازم خانگی، مبلمان و مصنوعات چوبی از تاریخ 30 مهرماه تا 3 آبان ماه امسال و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران به مدت 4 روز برگزار می شود.