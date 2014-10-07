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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

رسولیان:

قرقیزستان مقصد نهایی صادرات ایران به کشورهای حوزه قفقاز است

قرقیزستان مقصد نهایی صادرات ایران به کشورهای حوزه قفقاز است

مشهد-خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان ‌رضوی گفت: کشور قرقیزستان چرخه توسعه صادرات ایران را به آسیای میانه تکمیل کرده و مقصد نهایی صادرات ایران به حوزه کشورهای قفقاز در مسیر ترانزیتی بیشکک تا چابهار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رسولیان با اشاره به جدیت جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری‌ها و مبادلات تجاری با کشور قرقیزستان اظهار کرد: برگزاری بزرگترین نمایشگاه اختصصاصی کالاهای ایرانی در بیشکک  قرقیزستان در مهر ماه امسال و حضور شرکت‌های توانمند کشورمان می‌تواند به تقویت حضور ایران در بازارهای آزاد جهان کمک کند.

وی با اشاره به اقدام عملیاتی و همه جانبه خراسان رضوی و محوریت استان در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ایران در قرقیزستان و تاجیکستان در چند سال آینده افزود: قرقیزستان از لحاظ شرایط و مقررات صادرات و واردات از بهترین و آزادترین کشورهای منطقه است و این کشور از ظرفیت های مناسبی در بخش‌های زیرمجموعه کشاورزی، صنعت و معدن برخوردار است و در بین کشورهای آسیای میانه شرایط بسیار مستعد و مناسبی برای تجارت دارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان با بیان اینکه حوزه تخصصی خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در قرقیزستان سرمایه‌گذاری کرده است، تصریح کرد: قرقیزستان نه تنها بازار خوبی برای فروش کالاهای ماست بلکه می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گذاری و ساخت کارخانجاتی برای تولید یا لااقل بسته بندی کالاهای ایرانی و افزایش صادرات ما باشد تا صادرات به تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای حوزه آسیای میانه را نیز از آنجا پوشش دهیم.

وی با اشاره به بخش عمده صادرات ایران به قرقیزستان از استان خراسان رضوی و قرار گرفتن این کشور در یکی از 5 بازار اصلی هدف تجاری استان گفت: در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی باید از فرصت‌های پنهان و نیازهای کشف نشده بازار قرقیزستان به نفع صادرات استان استفاده کنیم و می بایستی بر لزوم سرمایه‌گذاری در زمینه دارو، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی در این کشور به شدت پیگیر بوده و جدیت داشته باشیم.

رسولیان با اشاره به اینکه بسیاری از نمایشگاه های برپا شده در قرقیزستان کمتر با نگاه به توسعه تجارت دو کشور بوده است اظهار کرد: در این دوره از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در قرقیزستان توجه و تمرکز بر نگاه ملی و شناسایی نیازهای وارداتی این کشور  و صادرات مجدد از قرقیزستان است تا از این طریق سنگ بنای توسعه صادرات ایران در مسیر جاده ترانزیتی چابهار تا آسیای میانه با حضور قدرتمندانه و تجاری ایران رقم بخورد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان تصریح کرد: در حال حاضر مصالح ساختمانی، مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، رنگ و فرش و لوازم صنعتی را صادر می کنیم، بخش فنی مهندسی نیز در پروزه هایی فعالیت می کند و این فعالیت در حال افزایش است.

گفتنی است، نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایران در بیشکک قرقیزستان با حضور گروه های کالایی و محصولات صنایع غذایی، خودرو، مصالح ساختمانی، انرژی، عمران و راه سازی، خدمات فنی، مهندسی و مخابراتی، معدن و تجهیزات و دستگاه های استخراج معدن، تجهیزات و تولیدات کشاورزی، شیشه، مصنوعات و پلاستیک، الیاف و منسوجات، ، محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع دستی، فرش دستباف و ماشینی، لوازم خانگی، مبلمان و مصنوعات چوبی از تاریخ 30 مهرماه تا 3 آبان ماه امسال و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران به مدت 4 روز برگزار می شود.

کد مطلب 2384593

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