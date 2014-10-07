به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در 11 هفته اخیر رقابتهای لیگ برتر با کسب 8 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به نفت مسجد سلیمان در رده پانزدهم جدول 16 تیمی لیگ برتر قرار گرفته، نتیجه‌ای که بحث تغییر در کادرفنی را تقویت کرده است.

در این خصوص قرار بود ابتدا روز شنبه نشست هیات مدیره باشگاه برگزار شده و در مورد کادرفنی تیم تصمیم گیری شود اما انجام این نشست به روز چهارشنبه موکول شد تا همچنان وضعیت کادرفنی ملوان در ابهام قرار داشته باشد.

البته امروز خبر انتخاب "استیون میسیلوویچ" به عنوان جانشین نصرت ایراندوست مطرح شد و از مجید صالح هم به عنوان دستیار اول این مربی نام برده شد، موضوعی که هیچکدام از مسئولان باشگاه ملوان آن را تائید نکردند.

طبق برنامه‌ریزی کادرفنی فعلی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، تمرینات این تیم جهت آماده‌سازی برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر از روز پنجشنبه آغاز می‌شود که به نظر می‌رسد استیون میسیلوویچ وارد شهر انزلی شده و یا روز جمعه به این شهر می‌رسد.

محمود پیشگاه هادیان معاون باشگاه ملوان بندرانزلی هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که هنوز بحث ایجاد تغییرات در کادرفنی تیم فوتبال ملوان، به باشگاه اعلام نشده و قرار است فردا چهارشنبه اعضای هیات مدیره در این خصوص بحث و بررسی کنند.