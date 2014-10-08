ایراندوست مدیر فنی باشگاه ملوان شد/ سه گزینه برای هدایت نماینده گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه ملوان بندرانزلی، طی حکمی از سوی سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان بندانزلی، نصرت ایراندوست از سمت سرمربیگری کنار گذاشته و در نهایت به عنوان مدیر فنی باشگاه ملوان بندرانزلی برگزیده شد.

بنابراین گزارش، متن کامل حکم انتصاب ایراندوست به این شرح است:

جناب آقای نصرت ایراندوست، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مدیر فنی تیم‌های پایه و بزرگسال و مشاور مالک باشگاه ملوان بندرانزلی منصوب می‌کنم. امیدوارم با توجه به سوابق مفید، شایستگی‌های فنی و اجرایی و حسن تدبیر جنابعالی این باشگاه از نظرات، پیشنهادها و خدمات شما بهره‌مند شود.

عمده وظایف جنابعالی در این مسئولیت، نظارت و کنترل تیمهای پایه و بزرگسال است. شایسته است در اجرای وظایف محوله به طور مستمر اینجانب را از چگونگی اقدامات، موانع انجام وظیفه و نتایج ارزیابی تیم‌های پایه و بزرگسالان مطلع کنید. در این مهم تمامی مربیان تیمهای پایه و بزرگسال همراهی و همکاری مطلوب را با جنابعالی خواهند داشت. توفیقات شما را از خداوند منان خواستارم.

محجوب در مورد این انتخاب همچنین گفت: امروز با سرمربی تیم فوتبال ملوان جلسه داشتم و در این جلسه به تفاهم رسیدیم که نصرت ایراندوست به عنوان مدیر فنی باشگاه ملوان و نماینده تام‌الاختیار من (مالک) در امور فنی ملوان انتخاب شد.

وی ادامه داد: باید از زحمات ایراندوست در مدتی که به عنوان سرمربی ملوان و مدیر آکادمی باشگاه بود تشکر ویژه‌ای کنم، البته در مراسم تودیع و معارفه سرمربی جدید از زحمات ایراندوست هم تقدیر ویژه‌ای به عمل خواهد آمد.

محجوب در مورد زمان برگزاری تودیع و معارفه سرمربی تیم ملوان گفت: زمان آن را به زودی اعلام خواهیم کرد اما ذکر این نکته هم ضروری است که ایراندوست دو سال به عنوان مدیر ملوان و نماینده تام‌الاختیار من منصوب شده است.

از سوی دیگر هنوز نام سرمربی بعدی تیم فوتبال ملوان اعلام نشده و قرار است پس از نشست هیات مدیره این باشگاه که در حال برگزاری است، جانشین نصرت ایراندوست معرفی شود. درحال حاضر 3 گزینه مدنظر مسئولان باشگاه است که "استیون میسیلوویچ" شانس بیشتری برای تصدی این پست دارد.

همچنین مجید صالح هم به عنوان دستیار اول مربی آینده تیم ملوان انتخاب شده است.