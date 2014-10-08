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۱۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۳

ایراندوست مدیر فنی باشگاه ملوان شد/ سه گزینه برای هدایت نماینده گیلان

ایراندوست مدیر فنی باشگاه ملوان شد/ سه گزینه برای هدایت نماینده گیلان

مالک باشگاه ملوان بندرانزلی طی حکمی نصرت ایراندوست را به عنوان مدیرفنی این تیم گیلانی انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه ملوان بندرانزلی، طی حکمی از سوی سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان بندانزلی، نصرت ایراندوست از سمت سرمربیگری کنار گذاشته و در نهایت به عنوان مدیر فنی باشگاه ملوان بندرانزلی برگزیده شد.

بنابراین گزارش، متن کامل حکم انتصاب ایراندوست به این شرح است:

جناب آقای نصرت ایراندوست، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مدیر فنی تیم‌های پایه و بزرگسال و مشاور مالک باشگاه ملوان بندرانزلی منصوب می‌کنم. امیدوارم با توجه به سوابق مفید، شایستگی‌های فنی و اجرایی و حسن تدبیر جنابعالی این باشگاه از نظرات، پیشنهادها و خدمات شما بهره‌مند شود.

عمده وظایف جنابعالی در این مسئولیت، نظارت و کنترل تیمهای پایه  و بزرگسال است. شایسته است در اجرای وظایف محوله به طور مستمر اینجانب را از چگونگی اقدامات، موانع انجام وظیفه و نتایج ارزیابی تیم‌های پایه و بزرگسالان مطلع کنید. در این مهم تمامی مربیان تیمهای پایه و بزرگسال همراهی و همکاری مطلوب را با جنابعالی خواهند داشت. توفیقات شما را از خداوند منان خواستارم.

محجوب در مورد این انتخاب همچنین گفت: امروز با سرمربی تیم فوتبال ملوان جلسه داشتم و در این جلسه به تفاهم رسیدیم که نصرت ایراندوست به عنوان مدیر فنی باشگاه ملوان و نماینده تام‌الاختیار من (مالک) در امور فنی ملوان انتخاب شد.

وی ادامه داد: باید از زحمات ایراندوست در مدتی که به عنوان سرمربی ملوان و مدیر آکادمی باشگاه بود تشکر ویژه‌ای کنم، البته در مراسم تودیع و معارفه سرمربی جدید از زحمات ایراندوست هم تقدیر ویژه‌ای به عمل خواهد آمد.

محجوب در مورد زمان برگزاری تودیع و معارفه سرمربی تیم ملوان گفت: زمان آن را به زودی اعلام خواهیم کرد اما ذکر این نکته هم ضروری است که ایراندوست دو سال به عنوان مدیر ملوان و نماینده تام‌الاختیار من منصوب شده است.

از سوی دیگر هنوز نام سرمربی بعدی تیم فوتبال ملوان اعلام نشده و قرار است پس از نشست هیات مدیره این باشگاه که در حال برگزاری است، جانشین نصرت ایراندوست معرفی شود. درحال حاضر 3 گزینه مدنظر مسئولان باشگاه است که "استیون میسیلوویچ" شانس بیشتری برای تصدی این پست دارد.

همچنین مجید صالح هم به عنوان دستیار اول مربی آینده تیم ملوان انتخاب شده است.

کد مطلب 2385849

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