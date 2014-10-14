تغییر غیرمجاز کاربری اراضی به بخش کشاوزی مازندران خسارت می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح سه شنبه در جلسه ستاد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در ساری، با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها تابع قاون باشند و قانون را نصب العین خود قرار دهند تصریح کرد: دستگاههای خدماتی از این پس باید بدانند اگر به ساخت و ساز غیر مجازی خدمات دهند دستگاه قضایی با جدیت با آن‌ها برخورد خواهد کرد.



این مقام قضایی با اشاره به اینکه از جمله مشخصات شهرتوسعه یافته اخلاق، قانونمداری، عقلانیت، معنویت و ضوابط براساس عدالت است، متذکر شد: دستگاههای خدمات رسان، دهیاران و بخشداران باید کاملا هوشیار و آگاه باشند و سودجویی عده ایی از بیت‌المال جلوگیری کنند.



جعفری تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها را خسارت به استان در بخش کشاورزی و سرمایه اعلام کرد و اظهار داشت: باید به آسیب های اجتماعی و اقتصادی که از ساخت و ساز غیر مجاز استان را تهدید می کند، بیشتر توجه شود و در راستای رفع این چالش بزرگ همت گماریم.



دادستان تاکید کرد: بسیاری از اراضی و باغات در حال از دست رفتن است و بخشی از مشکلات با پوشش تعاونی‌ها و نهاد ها انجام می‌شود و تصور این است که این جرائم شخصی و حقیقی است.



جعفری اعلام کرد: از آنجایی که عزم جدی برای جلوگیری ازساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و زراعی و باغ ها رخ داده است، همه دستگاه ها، بخشداران، دهیاران همکاری لازم در جهت توقف عملیات با دستگاه های مرتبط و مراجع صدورر پروانه ساختمانی بعمل آورند.

جواد واحدی فرماندار مرکز استان و رئیس ستاد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان ساری گفت: در برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز خط قرمزی وجود ندارد و شوراها و شهرداری‌ها درباره ساخت و سازهای غیرمجاز حساستر عمل کنند.

وی با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز بدون پروانه، ساخت غیرمجاز محسوب می شود، و چالش حال حاضر در شهر و روستاها بشمار می رود و افزود: اینگونه ساخت و سازها نه تنها موجب آسیب جدی به سیما و مبلمان شهری و شهرسازی و چهره روستاها در منطقه گردید،بلکه از نظر فنی به جهت عدم استحکام بنا و ساخت غیراصولی، مشکلاتی را برای صاحبان بنا و در معرض خطر افتادن جان و سرمایه آنها را در پی دارد.



رئیس ستاد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان ساری با تأکید بر قانونمداری و اهتمام ویژه دستگاههای مربوطه در برخورد قانونی با هرگونه عملیات ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهرستان افزود: طبق ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری به اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظایر آن مکلفند انشعابات به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی معتبر ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان عملیات ساختمانی معتبر صادره شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه در حوزه شهر ،شهرداری و در روستاها ،بخشداری – دهیاری واگذار کنند.