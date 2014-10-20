به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد لنگري ظهر دوشنبه در همايش هفته پيوند اولياء و مربيان و روزخانواده كه در دبيرستان پسرانه دانش شهرستان بجنورد برگزار شد، در جمع اولياء و مربيان اظهار داشت: حضور مردم در تمامی صحنه ها از جمله عرصه آموزش و پرورش، باعث كسب موفقيت هاي زیادی شده است.

وي با بان اينكه آموزش و پرورش در زمان هاي گذشته از نظر مالي غني بوده است، گفت: يكي از بهترين اقداماتي كه در مدارس خراسان شمالي رقم خورد هيئت امنايي شدن برخي از مدارس استان بود.

لنگري با بيان اينكه پرداختن به مسائل و مشكلات مالي در حوزه آموزش و پرورش يك عيب محسوب مي شود تصريح كرد: بايد افراد نگرش و افكار خود را در اين خصوص تغيير دهند تا مشكلات مدارس رفع شود.

وي با تاكيد براينكه حضور اولياء در مدارس باعث پويايي مدارس مي شود، افزود: البته باید تلاش کنیم تا این این حضور به پویایی و فعاليت مدارس در چارچوب قانون کمک کند و از قانون شكني پرهیز شود.

لنگري با بيان اينكه امروز با مساعدت انجمن اولياء و مربيان و مشاركت هاي مردمي مسائل پولي و مالي كنار گذاشته مي شود گفت: بايد با همكاري و مساعدت هم در ارتقاي هر چه بهتر فعاليت هاي مدارس و آموزش و پرورش گام برداريم.

به گفته وي با ايجاد وفاق و همدلي مي توان آينده خوبي براي آموزش و پرورش استان رقم زد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي با اشاره به وجود برخي مشكلات در مدارس استان عنوان كرد: تعدد مدارس و كمبود اعتبارات مشكلاتي براي مدارس استان ايجاد كرده كه با هيئت امنايي كردن مدارس مي توان بخشي از مشكلات را مرتفع ساخت.

وي همچنين از ايجاد سه پارلمان در آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال جاري خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی با دارا بودن 8 شهرستان و جمعیتی بالغ بر 867 هزار نفر165 هزار نفر دانش آموز دارد.