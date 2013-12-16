ایسنا: مصطفی احمدی اظهار کرد: آجیل و خشکبار با تنوع کیفیت و در حجم بسیار زیاد در بازار وجود دارد اما به دلیل عدم خرید از سوی مردم قیمت‌ها در حال کاهش است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با کاهش قیمت، فروش 10 قلم از 70 قلم آجیل مصرفی سود قانونی برای فروشندگان ندارد.

او با اشاره به کاهش قیمت ها در سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یادآور شد: رقابت در فروش بسیار بالاست اما مصرف‌کنندگان برای خرید به بازار مراجعه نمی‌کنند.

احمدی افزود: صادرات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و امید می رود در چند روز منتهی به شب یلدا بازار از رونق خاصی برخوردار شود.

وی تاکید کرد: واردات به دلیل نبود تولید و با هدف کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها صورت می گیرد که می توان به چند نمونه مانند بادام هندی تولید سریلانکا و هند، بادام زمینی ، مغز گردو و بادام آمریکایی اشاره کرد.

او بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها تا پایان امسال نسبت به زمان حاضر تغییر چندانی به دلیل عرضه مناسب و تقاضای کم نداشته باشد.

رییس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار در پایان گفت: در بازار آجیل نیز مقداری قاچاق وجود دارد.

قیمت آجیل از 35 تا 60 هزار تومان

به گزارش ایسنا، در حال حاضر هر کیلو آجیل چهار مغز عربی 55 هزار تومان، آجیل چهار مغز فلفلی55 هزار تومان، آجیل چهار مغز شور اعلا 55 تا 60 هزار تومان، آجیل چهار مغز گلپری 55 هزار تومان، آجیل شیرین 55 هزار تومان، آجیل خام 55 هزار تومان و آجیل شب یلدا 35 هزار تومان در مرکز شهر به فروش می رسد.

قیمت انواع بادام و پسته

همچنین هر کیلو بادام هندی 48 تا 50 هزار تومان، پسته احمد آقایی 45 هزار تومان، پسته کله قوچی 53 هزار تومان و پسته شور خندان 33 هزار تومان است.

هر کیلو بادام شور 45 هزار تومان، بادام خام 45 هزار تومان، مغز گردو 59 هزار تومان، توت 45 هزار تومان و بادام زمینی 18 هزار تومان عرضه می شود.

قیمت تخمه بین 14 تا 22 هزار تومان

هر کیلو تخمه ژاپنی 18 هزار تومان، تخمه کدو 22 هزار تومان و تخمه هندوانه 14 هزار تومان است.

میوه خشک بین 40 تا 120 هزار تومان

هر کیلو میوه خشک مخلوط 40 هزار تومان است که هر کیلو انبه خشک 120 هزار تومان، توت فرنگی خشک 120 هزار تومان و مابقی میوه ها کیلویی 50 هزار تومان است.

قیمت انواع شیرینی

هر کیلو شیرینی دانمارکی 8000 تومان، تارت 12 هزار تومان، زبان 9000 تومان، کره ای 12 هزار تومان، تر مخصوص 12 هزار تومان و دسر مخصوص 14 هزار تومان است.