صادرات ۲۵۰ هزار تن خشکبار از کشور/ پسته رکورد زد

علی محسنی در گفتگو با مهر از صادرات ۱۵۶ هزار و ۲۹۴ تن پسته به ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و افزود: سال قبل ۸۷ هزار و ۹۳۰ تن پسته به ارزش حدود ۷۸ میلیون دلار از کشور صادر شده بود که امسال این صادرات ۷۸ درصد از نظر وزنی و ۸۰ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

وی با بیان اینکه وضعیت تولید و صادرات پسته طی سال‌جاری بسیار مطلوب بوده است، گفت: طی ۱۰ ماهه سال‌جاری بیش از ۹۴ هزار تن کشمش به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار صادر شده که این میزان نسبت به میزان صادرات سال قبل که ۱۱۰ هزار تن به ارزش ۲۴۷ میلیون دلار بوده است، از نظر وزنی ۱۴ درصد و از نظر ارزشی ۱۵ درصد کاهش یافته است.

محسنی با اشاره به کاهش قیمت جهانی کشمش گفت: با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به اینکه بیشتر کشمش ما صادر می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود بازار و افزایش صادرات با کمک صادرکنندگان مبادرت به خرید حمایتی محصول کشمش توسط سازمان تعاون روستایی کرده؛ دولت مبلغ ۷۰۰تومان و صادرکنندگان ۳۳۰۰ تومان به باغداران پرداخت می‌کنند و هرکیلوگرم کشمش به قیمت ۴ هزار تومان خریداری و صادر می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی صادرات بادام را نیز ۲ هزار و ۱۶۵ تن عنوان کرد و افزود: این صادرات به ارزش حدود ۱۸ میلیون دلار انجام شده است ضمن آنکه صادرات بادام عمدتا به‌صورت مغز و به کشور هندوستان انجام می‌شود.

محسنی میزان صادرات سال گذشته بادام را ۲ هزار و ۴۲۳ تن به ارزش ۱۷.۸ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: صادرات امسال نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۱۱ درصد کاهش یافته اما از نظر ارزشی تغییری نداشته که این نشان دهنده آن است که قیمت بادام در بازارهای جهانی بالا رفته است.

وی میزان صادرات فندق را نیز ۵۴ تن به ارزش ۱۹۷ هزار دلار عنوان کرد و اظهار داشت: میزان صادرات گردو نیز یک هزار و ۱۸۱ تن به ارزش ۸ میلیون دلار بوده است.

به گفته محسنی سرانه تولید پسته در کشور ۲.۸۸ کیلوگرم، گردو ۲.۸۵ کیلوگرم، بادام ۱.۹۹کیلوگرم و فندق ۲۶۰ گرم است.

وی همچنین با بیان اینکه هر سال با مشکل سرمازدگی در مورد محصول بادام مواجه هستیم، گفت: بادام‌های ما بومی و زودگل هستند و به سرعت تحت تاثیر سرمای اواخر زمستان و اوایل بهار قرار گرفته و از بین می‌روند به همین خاطر نیز در دهه اخیر سیاست وزارت جهاد کشاورزی این بوده که ارقام دیرگل(انواع شاهرودها) را جایگزین ارقام بومی کند تا این مشکل حل شود.